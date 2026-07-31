القوات الكويتية تتصدى لطائرات مسيّرة إيرانية ‏

الكويت-سانا
أعلنت وزارة الدفاع الكويتية، اليوم الجمعة، عن رصد وتدمير طائرات مسيّرة إيرانية داخل أجواء البلاد.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع سعود عبد العزيز العطوان في بيان على منصة إكس: “إنّ القوات المسلحة الكويتية رصدت، منذ فجر اليوم، طائرات مسيّرة معادية داخل المجال الجوي الكويتي، كانت تستهدف عدداً من المنشآت الحيوية والعسكرية، حيث تم التعامل مع الأهداف المعادية وتدميرها” مضيفاً: إنّ عملية التصدي “أسفرت عن أضرار مادية نتيجة سقوط الشظايا، دون تسجيل أي إصابات بشرية” .
وأكد المتحدث استمرار القوات الكويتية في تنفيذ مهامها وواجباتها بكفاءة عالية، في إطار الجاهزية والاستعداد الدائمين، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادة البلاد وصون أمنها واستقرارها.
وكانت وزارة الدفاع الكويتية أعلنت أمس الخميس، أن هجوماً إيرانياً استهدف مبنى تابعاً لشركة صينية شمالي البلاد، ما أسفر عن وفاة أحد العاملين، وإلحاق أضرار مادية جسيمة بالمبنى.