القوات الكويتية تتصدى لطائرات مسيّرة إيرانية ‏

الكويت-سانا‏

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية، اليوم الجمعة، عن رصد وتدمير طائرات مسيّرة ‏إيرانية داخل أجواء البلاد.‏

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع سعود عبد العزيز العطوان في بيان ‏على منصة إكس: “إنّ القوات المسلحة الكويتية رصدت، منذ فجر اليوم، ‏طائرات مسيّرة معادية داخل المجال الجوي الكويتي، كانت تستهدف عدداً من ‏المنشآت الحيوية والعسكرية، حيث تم التعامل مع الأهداف المعادية وتدميرها” ‏مضيفاً: إنّ عملية التصدي “أسفرت عن أضرار مادية نتيجة سقوط الشظايا، ‏دون تسجيل أي إصابات بشرية” .‏

وأكد المتحدث استمرار القوات الكويتية في تنفيذ مهامها وواجباتها بكفاءة ‏عالية، في إطار الجاهزية والاستعداد الدائمين، واتخاذ جميع الإجراءات ‏اللازمة لحماية سيادة البلاد وصون أمنها واستقرارها.‏

وكانت وزارة الدفاع الكويتية أعلنت أمس الخميس، أن هجوماً إيرانياً استهدف ‌‏مبنى تابعاً لشركة صينية شمالي البلاد، ما أسفر عن وفاة أحد العاملين، ‌‏وإلحاق أضرار مادية جسيمة بالمبنى.‏