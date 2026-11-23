برلين-سانا
وسّعت نقابة عمال المعادن الألمانية “آي جي ميتال” تحركاتها الاحتجاجية في قطاعي المعادن والكهرباء شمال ألمانيا، بمشاركة أكثر من 23 ألف عامل في 19 شركة، ضمن إضرابات تحذيرية تستمر 24 ساعة، احتجاجاً على تعثر المفاوضات مع أرباب العمل بشأن زيادة الأجور.
وذكر موقع النقابة أن الإضرابات بدأت مساء الأحد، مع انطلاق الورديات الليلية في عدد من المصانع، بينها مصانع مرسيدس- بنز في بريمن وهامبورغ، إلى جانب شركة سيمنز غاميسا في كوكسهافن، بينما امتدت التحركات صباح اليوم الإثنين إلى شركات صناعية أخرى في المنطقة.
وقالت النقابة: إن الإضرابات أدت إلى توقف المصانع المتضررة بالكامل، مشيرة إلى أن مشاركة العمال تعكس إصرارهم على تحسين الأجور والحفاظ على الوظائف في ظل التحديات التي تواجه القطاع الصناعي الألماني.
وشاركت رئيسة النقابة كريستيان بينر في دعم التحركات الاحتجاجية، من خلال زيارات ميدانية إلى عدد من مواقع العمل، بينما أكد كبير المفاوضين في النقابة، دانيال فريدريش، أن توقف المصانع يبعث برسالة واضحة إلى أصحاب العمل بضرورة التوصل إلى اتفاق.
وتطالب نقابة “آي جي ميتال” بزيادة الأجور بنسبة 5% لمدة عام واحد، في إطار مفاوضات تشمل نحو 3.7 ملايين عامل في قطاعي المعادن والكهرباء، وفي المقابل قدم أرباب العمل عرضاً يتضمن دفعة مالية لمرة واحدة في تموز 2027 تعادل 1% من إجمالي الأجر السنوي، وزيادة في الأجور بنسبة 1.3% اعتباراً من تموز 2028، وهو عرض رفضته النقابة لعدم تلبيته مطالب العاملين.
ومن المقرر أن تتواصل الإضرابات خلال الأيام المقبلة، إذ أعلنت النقابة عن توسيع تحركاتها غداً الثلاثاء لتشمل 22 شركة تضم قرابة 39 ألف موظف، من بينها مواقع عدة لشركة إيرباص في شمال ألمانيا.