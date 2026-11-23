برلين-سانا‏

وسّعت نقابة عمال المعادن الألمانية “آي جي ميتال” تحركاتها الاحتجاجية في قطاعي ‏المعادن والكهرباء شمال ألمانيا، بمشاركة أكثر من 23 ألف عامل في 19 شركة، ضمن ‏إضرابات تحذيرية تستمر 24 ساعة، احتجاجاً على تعثر المفاوضات مع أرباب العمل ‏بشأن زيادة الأجور.‏

وذكر موقع النقابة أن الإضرابات بدأت مساء الأحد، مع انطلاق الورديات الليلية في عدد ‏من المصانع، بينها مصانع مرسيدس- بنز في بريمن وهامبورغ، إلى جانب شركة سيمنز ‏غاميسا في كوكسهافن، بينما امتدت التحركات صباح اليوم الإثنين إلى شركات صناعية ‏أخرى في المنطقة.‏

وقالت النقابة: إن الإضرابات أدت إلى توقف المصانع المتضررة بالكامل، مشيرة إلى أن ‏مشاركة العمال تعكس إصرارهم على تحسين الأجور والحفاظ على الوظائف في ظل ‏التحديات التي تواجه القطاع الصناعي الألماني.‏

وشاركت رئيسة النقابة كريستيان بينر في دعم التحركات الاحتجاجية، من خلال زيارات ‏ميدانية إلى عدد من مواقع العمل، بينما أكد كبير المفاوضين في النقابة، دانيال فريدريش، ‏أن توقف المصانع يبعث برسالة واضحة إلى أصحاب العمل بضرورة التوصل إلى ‏اتفاق.‏

وتطالب نقابة “آي جي ميتال” بزيادة الأجور بنسبة 5% لمدة عام واحد، في إطار ‏مفاوضات تشمل نحو 3.7 ملايين عامل في قطاعي المعادن والكهرباء، وفي المقابل قدم ‏أرباب العمل عرضاً يتضمن دفعة مالية لمرة واحدة في تموز 2027 تعادل 1% من ‏إجمالي الأجر السنوي، وزيادة في الأجور بنسبة 1.3% اعتباراً من تموز 2028، وهو ‏عرض رفضته النقابة لعدم تلبيته مطالب العاملين.‏

ومن المقرر أن تتواصل الإضرابات خلال الأيام المقبلة، إذ أعلنت النقابة عن توسيع ‏تحركاتها غداً الثلاثاء لتشمل 22 شركة تضم قرابة 39 ألف موظف، من بينها مواقع عدة ‏لشركة إيرباص في شمال ألمانيا.‏