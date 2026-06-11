مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يدين أعمال العنف وخطاب الكراهية في المملكة المتحدة

نيويورك-سانا

أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، عن استيائه الشديد إزاء أعمال العنف التي اندلعت في أنحاء مختلفة من المملكة المتحدة خلال الأيام الأخيرة، مؤكداً أن “اتخاذ الآخرين كبش فداء وتجريدهم من إنسانيتهم أمر مرفوض تماماً”، داعياً السياسيين والقادة إلى الامتناع عن خطابات تؤجج التوترات.

ونقل مركز أخبار الأمم المتحدة عن تورك قوله، في بيان: إن “أطرافاً مختلفة استغلت الهجمات الأخيرة لترويج خطابات مثيرة للانقسام ضد مجتمعات معينة على أساس العرق والإثنية، بهدف تأجيج الكراهية والعنف”.

وشدد المفوض السامي على أن “العنف ضد الأفراد، وإحراق المنازل، وتخريب الممتلكات، وترهيب هذه المجموعات بشكل متعمد، هي ممارسات مدانة ومرفوضة”، مشيراً إلى أن السياسيين والقادة يتحملون “مسؤولية مضاعفة للامتناع عن تبني خطابات تؤجج التوترات أو تلصق الوصمة بمجتمعات بعينها”.

كما دعا القائمين على منصات التواصل الاجتماعي إلى أخذ مسؤولياتهم المتعلقة بحقوق الإنسان على محمل الجد، فيما يخص خطاب الكراهية والتحريض على العنف.

وأعرب تورك عن تعاطفه العميق مع جميع الضحايا وعائلاتهم ومجتمعاتهم، مشدداً على أن “المساءلة تعد أمراً جوهرياً”، ومعلناً علمه بفتح تحقيقات في هذه الأحداث.

يأتي رد فعل مفوض الأمم المتحدة بعد أعمال عنف اندلعت يوم الثلاثاء الماضي، استهدف فيها مثيرو شغب في أيرلندا الشمالية لليلتين على التوالي أقليات عرقية ومقيمين أجانب بإحراق منازل ومركبات، رداً على هجوم بسكين اتُّهم فيه رجل من أصول أفريقية بمحاولة القتل.