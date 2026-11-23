كييف- موسكو-سانا
شهدت الجبهة الروسية الأوكرانية، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، تصعيداً جوياً متبادلاً باستخدام الطائرات المسيّرة، أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، وألحق أضراراً بمنشآت صناعية وبنى تحتية ومبانٍ سكنية في البلدين.
قتلى وجرحى في الجانبين
نقلت وكالة الأنباء الأوكرانية “أوكرينفورم” عن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في كييف تيمور تكاتشينكو قوله: إن حصيلة قتلى الهجوم الروسي الذي استهدف مبنى سكنياً مؤلفاً من خمسة طوابق في بلدة ديمير بمنطقة كييف ارتفعت إلى 11 شخصاً، مع استمرار عمليات البحث والإنقاذ.
وفي سياق متصل، أعلن حاكم منطقة زابوروجيا ميخايلو سيميكين، إصابة امرأة جراء استهداف طائرة مسيّرة حي كوسميتشني في مدينة زابوروجيا.
وفي خاركيف، أعلن عمدة المدينة إيغور تيريخوف تعرض حيّي إندوستريالني وشيفتشينكيفسكي لهجمات بطائرات مسيّرة روسية، استهدفت إحداها مبنى سكنياً، بينما أفاد رئيس الإدارة العسكرية للمقاطعة أوليه سينيهوبوف بإصابة ثلاثة مدنيين جراء هجوم استهدف مدينة لوزوفا، وأدى إلى اندلاع حرائق في شقة سكنية وأربع سيارات ركاب وشاحنة، وسط تدخل فرق الطوارئ للتعامل مع آثار الهجوم.
وفي المقابل، أفادت السلطات الروسية بمقتل شخص وإصابة عشرة آخرين جراء هجمات أوكرانية استهدفت مقاطعة بيلغورود، كما تحدثت تقارير روسية عن سقوط قتلى وجرحى في مقاطعات أخرى.
وفي إقليم بيرم، تحدث الحاكم دميتري ماخونين عن مقتل شخص وإصابة اثنين جراء هجوم بطائرات مسيّرة أوكرانية استهدف منشآت صناعية في الإقليم.
اعتراضات جوية متبادلة
وأعلنت قيادة القوات الجوية الأوكرانية أن دفاعاتها أسقطت أو حيّدت 134 طائرة مسيّرة من أصل 153 أطلقتها القوات الروسية باتجاه أراضيها، منذ مساء أمس حتى صباح اليوم، وفق حصيلة أولية.
في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها دمرت 819 طائرة مسيّرة أوكرانية، وصاروخاً واحداً من منظومة “هيمارس”، وأربع قنابل جوية موجهة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
استهداف منشآت نفطية روسية
وقال المكتب الصحفي لرئيس جمهورية تتارستان الروسية: إن منشآت لتخزين النفط بالقرب من مدينة ألميتيفسك تعرضت لهجوم بطائرات مسيّرة، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية، دون تسجيل إصابات أو قتلى، وفق السلطات المحلية.
كما ذكر حاكم إقليم بيرم تعرض منشآت صناعية لهجوم بطائرات مسيّرة أوكرانية، أسفر عن مقتل شخص وإصابة اثنين، دون أن تحدد السلطات رسمياً طبيعة جميع المنشآت المستهدفة.
أضرار في البنية التحتية الأوكرانية
وفي مقاطعة جيتومير شمال غربي أوكرانيا، أفاد حاكم المقاطعة فيتالي بونيتشكو بتعرض منشآت مدنية وبنية تحتية للسكك الحديدية لهجمات روسية بطائرات مسيّرة، ما أدى إلى تضرر مبنى ملحق ومنزل خاص في منطقة كوروستين جراء سقوط الحطام.
من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها نفذت خلال الليل ضربات بطائرات مسيّرة استهدفت منشآت للطاقة والبنية التحتية اللوجستية والموانئ، إضافة إلى سفن قالت: إنها تعمل لمصلحة القوات المسلحة الأوكرانية.
وذكرت الوزارة في بيان، أن الضربات استهدفت محطة كهرباء فرعية بجهد 330 كيلو فولط، وقاطرتين للسكك الحديدية قرب محطة دنيبرودزرجينسك في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، قالت: إنهما تستخدمان لنقل الأسلحة والمعدات العسكرية.
وتندرج هذه التطورات ضمن التصعيد العسكري المتواصل بين موسكو وكييف منذ شباط 2022، والذي شهد توسعاً في استخدام الطائرات المسيّرة لاستهداف المواقع العسكرية والمنشآت الحيوية والبنية التحتية، بما فيها مرافق الطاقة والوقود وخطوط الإمداد، بالتزامن مع اقتراب فصل الشتاء.