كييف- موسكو-سانا‏

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شهدت الجبهة الروسية الأوكرانية، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، تصعيداً ‏جوياً متبادلاً باستخدام الطائرات المسيّرة، أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، وألحق أضراراً ‏بمنشآت صناعية وبنى تحتية ومبانٍ سكنية في البلدين.‏

قتلى وجرحى في الجانبين

نقلت وكالة الأنباء الأوكرانية “أوكرينفورم” عن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في ‏كييف تيمور تكاتشينكو قوله: إن حصيلة قتلى الهجوم الروسي الذي استهدف مبنى سكنياً ‏مؤلفاً من خمسة طوابق في بلدة ديمير بمنطقة كييف ارتفعت إلى 11 شخصاً، مع ‏استمرار عمليات البحث والإنقاذ.‏

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وفي سياق متصل، أعلن حاكم منطقة زابوروجيا ميخايلو سيميكين، إصابة امرأة جراء ‏استهداف طائرة مسيّرة حي كوسميتشني في مدينة زابوروجيا.‏

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وفي خاركيف، أعلن عمدة المدينة إيغور تيريخوف تعرض حيّي إندوستريالني ‏وشيفتشينكيفسكي لهجمات بطائرات مسيّرة روسية، استهدفت إحداها مبنى سكنياً، بينما أفاد ‏رئيس الإدارة العسكرية للمقاطعة أوليه سينيهوبوف بإصابة ثلاثة مدنيين جراء هجوم ‏استهدف مدينة لوزوفا، وأدى إلى اندلاع حرائق في شقة سكنية وأربع سيارات ركاب ‏وشاحنة، وسط تدخل فرق الطوارئ للتعامل مع آثار الهجوم.‏

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وفي المقابل، أفادت السلطات الروسية بمقتل شخص وإصابة عشرة آخرين جراء هجمات ‏أوكرانية استهدفت مقاطعة بيلغورود، كما تحدثت تقارير روسية عن سقوط قتلى وجرحى ‏في مقاطعات أخرى.‏

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وفي إقليم بيرم، تحدث الحاكم دميتري ماخونين عن مقتل شخص وإصابة اثنين جراء ‏هجوم بطائرات مسيّرة أوكرانية استهدف منشآت صناعية في الإقليم.‏

اعتراضات جوية متبادلة

وأعلنت قيادة القوات الجوية الأوكرانية أن دفاعاتها أسقطت أو حيّدت 134 طائرة مسيّرة ‏من أصل 153 أطلقتها القوات الروسية باتجاه أراضيها، منذ مساء أمس حتى صباح ‏اليوم، وفق حصيلة أولية.‏

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في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها دمرت 819 ‏طائرة مسيّرة أوكرانية، وصاروخاً واحداً من منظومة “هيمارس”، وأربع قنابل جوية ‏موجهة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.‏

استهداف منشآت نفطية روسية

وقال المكتب الصحفي لرئيس جمهورية تتارستان الروسية: إن منشآت لتخزين النفط ‏بالقرب من مدينة ألميتيفسك تعرضت لهجوم بطائرات مسيّرة، ما أدى إلى وقوع أضرار ‏مادية، دون تسجيل إصابات أو قتلى، وفق السلطات المحلية.‏

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كما ذكر حاكم إقليم بيرم تعرض منشآت صناعية لهجوم بطائرات مسيّرة أوكرانية، أسفر ‏عن مقتل شخص وإصابة اثنين، دون أن تحدد السلطات رسمياً طبيعة جميع المنشآت ‏المستهدفة.‏

أضرار في البنية التحتية الأوكرانية

وفي مقاطعة جيتومير شمال غربي أوكرانيا، أفاد حاكم المقاطعة فيتالي بونيتشكو بتعرض ‏منشآت مدنية وبنية تحتية للسكك الحديدية لهجمات روسية بطائرات مسيّرة، ما أدى إلى ‏تضرر مبنى ملحق ومنزل خاص في منطقة كوروستين جراء سقوط الحطام.‏

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من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها نفذت خلال الليل ضربات بطائرات ‏مسيّرة استهدفت منشآت للطاقة والبنية التحتية اللوجستية والموانئ، إضافة إلى سفن قالت: ‏إنها تعمل لمصلحة القوات المسلحة الأوكرانية.‏

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وذكرت الوزارة في بيان، أن الضربات استهدفت محطة كهرباء فرعية بجهد 330 ‏كيلو فولط، وقاطرتين للسكك الحديدية قرب محطة ‏دنيبرودزرجينسك في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، قالت: إنهما تستخدمان لنقل الأسلحة ‏والمعدات العسكرية.‏

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وتندرج هذه التطورات ضمن التصعيد العسكري المتواصل بين موسكو وكييف منذ شباط ‌‏2022، والذي شهد توسعاً في استخدام الطائرات المسيّرة لاستهداف المواقع العسكرية ‏والمنشآت الحيوية والبنية التحتية، بما فيها مرافق الطاقة والوقود وخطوط الإمداد، ‏بالتزامن مع اقتراب فصل الشتاء.‏