ارتقاء 20 فلسطينياً جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

ارتقى 20 فلسطينياً وأصيب آخرون اليوم، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مناطق عدة في قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن الاحتلال قصف بالطيران خيام النازحين بمدينة دير البلح وسط القطاع، وحي الرمال في مدينة غزة، كما فجر 4 عربات مفخخة في حيي الصبرة وتل الهوى جنوب المدينة، وقصفت مدفعيته المناطق الشرقية من المدينة، ما أدى إلى ارتقاء20 فلسطينياً.

كما أصيب 8 فلسطينيين جراء قصف طائرة مسيرة خيمة للنازحين داخل حرم جامعة الأقصى غرب خان يونس جنوب القطاع.

وتسببت حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من تشرين الأول 2023، بارتقاء وإصابة أكثر من 234 ألف شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلاً عن دمار هائل بالمنازل والبنية التحتية.