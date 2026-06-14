تحطم مقاتلة أمريكية قرب العاصمة واشنطن ونجاة قائدها

واشنطن-سانا‏

تحطمت طائرة مقاتلة تابعة للجيش الأمريكي قرب العاصمة واشنطن، ما ‏أدى إلى اندلاع حريق في منطقة حرجية، فيما نجا قائدها بعد أن قفز بالمظلة ‏قبل لحظات من سقوط الطائرة‎.‎

وأفادت السلطات الأمريكية وفق ما نقلت شبكة‎ “NBC NEWS” ‎بأن الحادث ‏وقع أثناء مهمة تدريبية روتينية، مشيرة إلى أن الطائرة من طراز‎ F/A-18 ‎Hornet ‎وتتمركز في قاعدة ميرامار الجوية التابعة لسلاح مشاة البحرية ‏الأمريكية في ولاية كاليفورنيا‎.‎

وذكرت السلطات أن الطيار تمكن من مغادرة الطائرة قبل تحطمها، حيث ‏عثرت عليه فرق الإنقاذ المحلية، ونقلته لتلقي الرعاية الطبية‎.‎

وكانت تحطمت مقاتلتان من طراز “إف إيه-18” في أيار الفائت، بعد ‏اصطدامهما أثناء تنفيذ عرض جوي في ولاية أيداهو الأمريكية، فيما نجا ‏طواقمهما‎.‎

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