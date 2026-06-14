تحطم مقاتلة أمريكية قرب العاصمة واشنطن ونجاة قائدها

واشنطن-سانا
تحطمت طائرة مقاتلة تابعة للجيش الأمريكي قرب العاصمة واشنطن، ما أدى إلى اندلاع حريق في منطقة حرجية، فيما نجا قائدها بعد أن قفز بالمظلة قبل لحظات من سقوط الطائرة.
وأفادت السلطات الأمريكية وفق ما نقلت شبكة “NBC NEWS” بأن الحادث وقع أثناء مهمة تدريبية روتينية، مشيرة إلى أن الطائرة من طراز F/A-18 Hornet وتتمركز في قاعدة ميرامار الجوية التابعة لسلاح مشاة البحرية الأمريكية في ولاية كاليفورنيا.
وذكرت السلطات أن الطيار تمكن من مغادرة الطائرة قبل تحطمها، حيث عثرت عليه فرق الإنقاذ المحلية، ونقلته لتلقي الرعاية الطبية.
وكانت تحطمت مقاتلتان من طراز “إف إيه-18” في أيار الفائت، بعد اصطدامهما أثناء تنفيذ عرض جوي في ولاية أيداهو الأمريكية، فيما نجا طواقمهما.