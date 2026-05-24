انطلاق أولى رحلات قطار المشاعر المقدسة لخدمة الحجاج في موسم الحج ‏

الرياض-سانا ‏

انطلق قطار المشاعر المقدسة اليوم الأحد، في أولى رحلاته لموسم الحج لعام ‌‏1447هـ، من أجل خدمة الحجاج في تنقلاتهم بين المشاعر المقدسة في منى ‏وعرفات ومزدلفة، عبر منظومة متكاملة تضم (9) محطات.‏

وذكرت وكالة واس السعودية أن سعة القطار الواحد تصل لنحو (3000) ‏راكب، فيما تبلغ طاقته التشغيلية (72) ألف راكب في الساعة، ما يجعله من ‏أكثر أنظمة النقل كثافةً على مستوى العالم كما تستهدف الخطة التشغيلية نقل ‏ما يزيد عن مليوني راكب عبر ألفي رحلة.‏

ويؤدي القطار دوراً محورياً في تعزيز انسيابية الحركة داخل المشاعر ‏بالتنسيق مع الجهات الأمنية والخدمية، كما يسهم في خفض الازدحام ‏المروري، ما يعزز كفاءة التنقل.‏

وأعلنت الخطوط الحديدية السعودية “سار” جاهزية القطار للموسم، عقب ‏إتمام أعمال الصيانة والتجهيز لأسطولها المكون من (17) قطاراً، إلى جانب ‏رفع كفاءة الأنظمة الفنية والتشغيلية، بما في ذلك أنظمة الإشارات ‏والاتصالات ومركز التحكم والمحطات.‏

يُذكر أن قطار المشاعر المقدسة، الذي دخل الخدمة عام 2010م، يُعد أحد ‏أهم مشاريع النقل في الحج، وقد انتقلت مسؤولية تشغيله وصيانته إلى ‏الخطوط الحديدية السعودية “سار”.‏