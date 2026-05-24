انطلاق أولى رحلات قطار المشاعر المقدسة لخدمة الحجاج في موسم الحج ‏

الرياض-سانا
انطلق قطار المشاعر المقدسة اليوم الأحد، في أولى رحلاته لموسم الحج لعام 1447هـ، من أجل خدمة الحجاج في تنقلاتهم بين المشاعر المقدسة في منى وعرفات ومزدلفة، عبر منظومة متكاملة تضم (9) محطات.
وذكرت وكالة واس السعودية أن سعة القطار الواحد تصل لنحو (3000) راكب، فيما تبلغ طاقته التشغيلية (72) ألف راكب في الساعة، ما يجعله من أكثر أنظمة النقل كثافةً على مستوى العالم كما تستهدف الخطة التشغيلية نقل ما يزيد عن مليوني راكب عبر ألفي رحلة.
ويؤدي القطار دوراً محورياً في تعزيز انسيابية الحركة داخل المشاعر بالتنسيق مع الجهات الأمنية والخدمية، كما يسهم في خفض الازدحام المروري، ما يعزز كفاءة التنقل.
وأعلنت الخطوط الحديدية السعودية “سار” جاهزية القطار للموسم، عقب إتمام أعمال الصيانة والتجهيز لأسطولها المكون من (17) قطاراً، إلى جانب رفع كفاءة الأنظمة الفنية والتشغيلية، بما في ذلك أنظمة الإشارات والاتصالات ومركز التحكم والمحطات.
يُذكر أن قطار المشاعر المقدسة، الذي دخل الخدمة عام 2010م، يُعد أحد أهم مشاريع النقل في الحج، وقد انتقلت مسؤولية تشغيله وصيانته إلى الخطوط الحديدية السعودية “سار”.