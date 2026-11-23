واشنطن-سانا‏

رجّح مدير المخابرات الوطنية الأمريكية جاي كلايتون، اليوم الأحد، حدوث ‏مزيد من الانقطاعات والاضطرابات في الخدمات التقنية خلال الفترة المقبلة، ‏مع استمرار الشركات والمؤسسات الحكومية في تحديث أنظمتها القديمة.‏

ونقلت شبكة “سي إن إن” الإخبارية عن كلايتون قوله: إن عمليات التحديث ‏قد تترافق مع أعطال وثغرات وانقطاعات في الخدمات، معتبراً أن ذلك أمر ‏لا مفر منه في ظل التغييرات التقنية المستمرة.‏

وأوضح أن تحديث الأنظمة ضروري لتحسين الأداء وتعزيز الأمن ‏الإلكتروني، في ظل الضغوط التي يفرضها التقدم التكنولوجي على الأنظمة ‏القديمة.‏

وتسببت سلسلة أعطال تقنية خلال الفترة الأخيرة باضطرابات في قطاعات ‏حيوية بالولايات المتحدة، شملت حركة الطيران وخدمات البريد الإلكتروني ‏التابعة لشركة “مايكروسوفت”، إضافة إلى خدمات عدد من المصارف ‏الكبرى وشبكة وكالة الأمن القومي، فيما أرجع الرئيس الأمريكي دونالد ‏ترامب هذه الأعطال إلى عمليات تحديث الأنظمة التقنية.‏