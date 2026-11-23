واشنطن-سانا
رجّح مدير المخابرات الوطنية الأمريكية جاي كلايتون، اليوم الأحد، حدوث مزيد من الانقطاعات والاضطرابات في الخدمات التقنية خلال الفترة المقبلة، مع استمرار الشركات والمؤسسات الحكومية في تحديث أنظمتها القديمة.
ونقلت شبكة “سي إن إن” الإخبارية عن كلايتون قوله: إن عمليات التحديث قد تترافق مع أعطال وثغرات وانقطاعات في الخدمات، معتبراً أن ذلك أمر لا مفر منه في ظل التغييرات التقنية المستمرة.
وأوضح أن تحديث الأنظمة ضروري لتحسين الأداء وتعزيز الأمن الإلكتروني، في ظل الضغوط التي يفرضها التقدم التكنولوجي على الأنظمة القديمة.
وتسببت سلسلة أعطال تقنية خلال الفترة الأخيرة باضطرابات في قطاعات حيوية بالولايات المتحدة، شملت حركة الطيران وخدمات البريد الإلكتروني التابعة لشركة “مايكروسوفت”، إضافة إلى خدمات عدد من المصارف الكبرى وشبكة وكالة الأمن القومي، فيما أرجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذه الأعطال إلى عمليات تحديث الأنظمة التقنية.