الأونروا: حماية المدنيين في غزة أولوية إنسانية عاجلة

القدس المحتلة-سانا

أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أن حماية المدنيين في قطاع غزة أولوية إنسانية ملحة في ظل الأوضاع المتدهورة، مشددة على ضرورة ضمان وصول آمن ومستدام للمساعدات الإنسانية.

وأوضحت الأونروا في بيان اليوم الأربعاء، أن تمكين العاملين في المجال الإنساني من أداء مهامهم، وحماية المرافق والمنشآت الإنسانية، شرط أساسي لاستمرار تقديم الخدمات الحيوية، بما يشمل الرعاية الصحية الأولية، وخدمات التعليم، والإغاثة الطارئة، والدعم الغذائي للأسر الأشد احتياجاً.

وبيّنت الأونروا أنها تواصل عملياتها في القطاع رغم التحديات الكبيرة، انطلاقاً من ولايتها الأممية، لضمان وصول الدعم إلى مئات آلاف اللاجئين الذين يعتمدون بشكل رئيسي على خدماتها في ظل الظروف الراهنة.

ودعت الوكالة إلى توفير بيئة آمنة تتيح للفرق الإنسانية العمل دون عوائق، بما يكفل حماية المدنيين وضمان استمرارية تدفق المساعدات المنقذة للحياة إلى جميع المحتاجين في القطاع، مؤكدة أن تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة تتطلب تضافر الجهود الدولية وتحمل المسؤوليات وفقاً للقانون الدولي الإنساني.

ويعاني القطاع من دمار هائل وانهيار الخدمات في كل القطاعات، جراء حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول 2023، ورغم أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في تشرين الأول الماضي ينص على إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع دون عوائق، إلا أن الاحتلال يعرقل وصول المساعدات.