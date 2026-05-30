ترامب يوقع أمراً تنفيذياً لاعتماد تقييم علمي جديد بشأن لقاحات الأطفال

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقّع أمراً تنفيذياً، يقضي ‏بالاعتراف بتقييم علمي حديث، أجرته وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأميركية ‏بشأن لقاحات الأطفال، واعتماده كمورد إرشادي للحكومة الفيدرالية.‏

ونقلت شبكة سكاي نيوز اليوم السبت، عن البيت الأبيض قوله: إن الأمر التنفيذي ‏يوجّه مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (‏CDC‏)، إلى جانب لجنتها ‏الاستشارية المعنية بممارسات التحصين (‏ACIP‏)، بمراجعة التقييم العلمي الصادر ‏عن وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، وأخذ نتائجه بعين الاعتبار ضمن السياسات ‏والإرشادات المرتبطة ببرامج التطعيم.‏

ويأتي القرار في إطار جهود الإدارة الأميركية لمراجعة وتحديث السياسات الصحية ‏المتعلقة ببرامج اللقاحات، استناداً إلى أحدث الدراسات والتقييمات العلمية المعتمدة ‏لدى الجهات الصحية الفيدرالية.‏

ومن المتوقع أن تتابع الجهات المختصة مراجعة التوصيات الحالية الخاصة ببرامج ‏تحصين الأطفال، في ضوء نتائج التقييم الجديد، بما يضمن توافق السياسات ‏الصحية مع المعايير العلمية المعتمدة ومتطلبات الصحة العامة.‏

وتعد لجنة ممارسات التحصين (‏ACIP‏) الجهة الاستشارية الرئيسية لمراكز ‏السيطرة على الأمراض والوقاية منها فيما يتعلق بوضع التوصيات الخاصة ‏باستخدام اللقاحات في الولايات المتحدة، وتستند الحكومة الفيدرالية عادة إلى ‏توصيات اللجنة والهيئات الصحية المختصة عند صياغة سياسات التطعيم الوطنية، ‏وتحديث جداول التحصين الموصى بها للأطفال والبالغين.‏