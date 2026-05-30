ترامب يوقع أمراً تنفيذياً لاعتماد تقييم علمي جديد بشأن لقاحات الأطفال

واشنطن-سانا
أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقّع أمراً تنفيذياً، يقضي بالاعتراف بتقييم علمي حديث، أجرته وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأميركية بشأن لقاحات الأطفال، واعتماده كمورد إرشادي للحكومة الفيدرالية.
ونقلت شبكة سكاي نيوز اليوم السبت، عن البيت الأبيض قوله: إن الأمر التنفيذي يوجّه مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، إلى جانب لجنتها الاستشارية المعنية بممارسات التحصين (ACIP)، بمراجعة التقييم العلمي الصادر عن وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، وأخذ نتائجه بعين الاعتبار ضمن السياسات والإرشادات المرتبطة ببرامج التطعيم.
ويأتي القرار في إطار جهود الإدارة الأميركية لمراجعة وتحديث السياسات الصحية المتعلقة ببرامج اللقاحات، استناداً إلى أحدث الدراسات والتقييمات العلمية المعتمدة لدى الجهات الصحية الفيدرالية.
ومن المتوقع أن تتابع الجهات المختصة مراجعة التوصيات الحالية الخاصة ببرامج تحصين الأطفال، في ضوء نتائج التقييم الجديد، بما يضمن توافق السياسات الصحية مع المعايير العلمية المعتمدة ومتطلبات الصحة العامة.
وتعد لجنة ممارسات التحصين (ACIP) الجهة الاستشارية الرئيسية لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها فيما يتعلق بوضع التوصيات الخاصة باستخدام اللقاحات في الولايات المتحدة، وتستند الحكومة الفيدرالية عادة إلى توصيات اللجنة والهيئات الصحية المختصة عند صياغة سياسات التطعيم الوطنية، وتحديث جداول التحصين الموصى بها للأطفال والبالغين.