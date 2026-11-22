دكا-سانا

قدّرت جمعية مصنعي الملابس ومصدريها في بنغلادش خسائر القطاع الناجمة عن الإضرابات المطالبة برفع الأجور بأكثر من 428 مليون دولار، فيما نُقلت طلبيات بقيمة 254 مليون دولار إلى دول أخرى.

ونقلت وكالة فرانس برس عن الجمعية قولها، في بيان اليوم الأحد: إن استطلاعاً أجرته بين أعضائها أظهر تكبّد 317 مصنعاً خسائر بلغت 428 مليون دولار، مرجحة أن تكون الخسائر الفعلية أعلى، إذ لم يشارك في الاستطلاع ضمن المهلة المحددة سوى نحو نصف المصانع الـ600 المتضررة.

ويطالب عمال النسيج، منذ أواخر تشرين الأول الماضي، برفع الحد الأدنى للأجر الشهري من 12 ألفاً و500 تاكا إلى 30 ألف تاكا، أي نحو 241 دولاراً، في ظل ارتفاع معدل التضخم، وينتج هؤلاء ملابس لعلامات تجارية عالمية، منها “ليفايز”.

وتهدد الاضطرابات، التي بدأت في تشرين الأول، قطاعاً يدر نحو 38 مليار دولار سنوياً، ويمثل أربعة أخماس عائدات صادرات البلاد، ويوفر فرص عمل لأكثر من أربعة ملايين عامل.