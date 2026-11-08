الأوقاف الفلسطينية: 26 اقتحاماً للأقصى خلال تشرين الأول الماضي

رام الله-سانا



وثقت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية 26 اقتحاماً للمسجد الأقصى المبارك، ومواصلة منع رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي الشريف، إضافة إلى اعتداءات على مساجد في الضفة الغربية، خلال شهر تشرين الأول الماضي.



ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن تقرير للوزارة صدر اليوم الأحد، أن مجموعات من المستوطنين الإسرائيليين اقتحمت المسجد الأقصى عبر باب المغاربة، خلال الفترتين الصباحية والمسائية، بالتزامن مع ما يسمى “عيد العرش” اليهودي، وأدت طقوساً تلمودية واستفزازية في باحاته، بحماية قوات الاحتلال.



وأشار التقرير إلى أن سلطات الاحتلال فرضت إجراءات أمنية مشددة أعاقت وصول المصلين إلى المسجد، ولا سيما أيام الجمعة، كما جددت قرار إبعاد رئيس الهيئة الإسلامية العليا وخطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري عنه لمدة ستة أشهر، حتى التاسع عشر من نيسان 2027.



وفي الحرم الإبراهيمي الشريف بمدينة الخليل، واصلت سلطات الاحتلال منع رفع الأذان، مسجلة 130 حالة منع خلال شهر تشرين الأول، وفق التقرير، الذي أشار أيضاً إلى إغلاق الحرم بالكامل أربعة أيام، ومواصلة أعمال التغيير المعماري والهيكلي فيه، فضلاً عن التضييق على موظفيه والمصلين.



ولفت التقرير إلى أن اعتداءات المستوطنين طالت مساجد في الضفة الغربية، حيث أقدموا على إحراق جزء من مسجد السلطان إبراهيم في بلدة مخماس بمحافظة رام الله، ورسم شعارات عنصرية على جدرانه.



وأكدت وزارة الأوقاف أن هذه الاعتداءات تشكل انتهاكاً للقوانين والمواثيق الدولية التي تكفل حماية الأماكن المقدسة وحرية العبادة، مطالبة المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية بالتدخل العاجل لوقف انتهاكات الاحتلال وصون الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية.



وكانت وزارة الأوقاف الفلسطينية وثقت في تموز الماضي تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية بحق المقدسات الإسلامية خلال شهر حزيران الماضي، مشيرة إلى اقتحام المسجد الأقصى المبارك 26 مرة، ومنع رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي 84 مرة.