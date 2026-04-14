اتفاق على إطلاق مفاوضات مباشرة بين لبنان و”إسرائيل” في زمان ومكان يحددان لاحقاً

واشنطن-سانا

ذكر بيان أمريكي لبناني إسرائيلي مشترك أن المحادثات التي عُقدت بين لبنان وإسرائيل في واشنطن، انتهت إلى اتفاق جميع الأطراف على إطلاق مفاوضات مباشرة بين الجانبين في زمان ومكان يتم التوافق عليهما.

وأكدت الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، في بيان نشرته وكالة الأنباء اللبنانية، أن الولايات المتحدة تدعم خطط الحكومة اللبنانية لحصر السلاح بيد الدولة، إلى جانب دعمها إنهاء النفوذ الإيراني في لبنان، مشددةً على أن أي اتفاق بين لبنان وإسرائيل لوقف الأعمال العدائية يجب أن يتمّ بوساطة أميركية وليس عبر مسارات منفصلة.

وأشارت الخارجية الأمريكية، إلى أن هذه المفاوضات قد تفتح الباب أمام مساعدات كبيرة لإعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي في لبنان، وتوسيع فرص الاستثمار لكلا البلدين.

من جهته، جدد لبنان بحسب البيان التأكيد على الحاجة الملحة إلى التنفيذ الكامل لإعلان وقف الأعمال العدائية الصادر في تشرين الثاني 2024، مشدداً على مبادئ سلامة الأراضي والسيادة الكاملة للدولة، داعياً في الوقت نفسه إلى وقف إطلاق النار واتخاذ إجراءات ملموسة لمعالجة الأزمة الإنسانية الحادة التي لا يزال البلد يعاني منها نتيجة النزاع المستمر والتخفيف من تداعياتها.

بدورها، أعربت “إسرائيل” عن دعمها لنزع سلاح جميع الجماعات غير التابعة للدولة، مؤكدة التزامها بالعمل مع الحكومة اللبنانية لتحقيق هذا الهدف، بما يضمن أمن شعبي البلدين.

وكانت المحادثات اللبنانية الإسرائيلية قد انطلقت، اليوم الثلاثاء، في مقر وزارة الخارجية الأميركية بواشنطن، وضم الاجتماع السفيرة اللبنانية في واشنطن ندى حمادة معوض والسفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة يحيئيل ليتر، بحضور وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، والسفير الأميركي لدى لبنان ميشال عيسى، وذلك في إطار المساعي الرامية إلى تهدئة التوتر ووقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان.