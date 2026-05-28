مقتل ستة أشخاص بينهم أطفال بغارة إسرائيلية على أوتوستراد عدلون جنوب لبنان

بيروت-سانا

قتل ستة أشخاص بينهم أطفال اليوم الخميس، جراء غارة شنّها الطيران الحربي الإسرائيلي على أوتوستراد عدلون في منطقة النبي ساري بقضاء صيدا جنوب لبنان.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، بأن الطيران الإسرائيلي استهدف عائلة فجراً كانت تحاول النزوح من القرى المهددة إلى مناطق أكثر أماناً، ما أسفر عن سقوط الضحايا الست.

وكان الجيش اللبناني قد أعلن أمس الأربعاء، مقتل جنديَّين لبنانيَّين، إثر استهدافهما بغارة إسرائيلية في جنوب البلاد، وذلك بالتوازي مع شنّ طيران الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات واسعة النطاق طالت مدناً وبلدات في جنوب لبنان وشرقه، مع توجيه إنذارات لسكان المناطق الواقعة جنوب نهر الزهراني لإجبارهم على إخلاء منازلهم.

وفي تحديثها لحصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان منذ الثاني من آذار الفائت، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أمس الأربعاء، أن العدد الإجمالي للضحايا بلغ 13109 منهم 3269 قتيلاً و9840 جريحاً.