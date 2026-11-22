القدس المحتلة-سانا ‏

ارتفعت حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول 2023 إلى 74,742 قتيلاً و176,227 مصاباً.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، في تقريرها الإحصائي المنشور عبر قناتها على منصة “تلغرام”: إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 6 قتلى و33 مصاباً.

وأضافت الوزارة، أن حصيلة القتلى منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 11 تشرين الأول 2025 ارتفعت إلى 1,675، فيما بلغ عدد المصابين 6,095، مشيرة إلى انتشال 851 جثماناً من تحت الأنقاض.

وأوضحت الوزارة، أن عدداً من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.

وكان ثلاثة فلسطينيين قُتلوا وأُصيب آخرون، أمس السبت، جراء قصف طائرة مسيّرة إسرائيلية مركبة في حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة.