قصف روسي يقطع الكهرباء عن مئات آلاف الأسر في أوكرانيا

كييف-سانا



أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأحد، انقطاع الكهرباء عن مئات آلاف الأسر، جراء استهداف القوات الروسية البنية التحتية للطاقة في أربع مناطق خلال الليل.



وقال زيلينسكي في منشور على تطبيق تلغرام: إن كثافة الضربات كانت شديدة جداً، مشيراً إلى أن روسيا تسعى إلى استغلال النقص في وسائل اعتراض الصواريخ الباليستية إلى أقصى حد.



وأضاف: إن روسيا أطلقت خلال الأسبوع الماضي 1940 طائرة مسيّرة هجومية و1580 صاروخاً مجنحاً و44 صاروخاً مضاداً للطائرات، بينها 36 صاروخاً باليستياً، لافتاً إلى أن كثافة هذه الضربات تضع أوكرانيا أمام نقص حاد في الصواريخ الاعتراضية المخصصة للتصدي للصواريخ الباليستية.



وكان خمسة أشخاص قتلوا وأصيب 12 آخرون في الـ14 من الشهر الماضي، جراء هجوم بطائرة مسيّرة روسية استهدف مدينة لوتسك في مقاطعة فولين شمال غرب أوكرانيا، وفقاً لوكالة أوكرينفورم.



وتشهد الساحتان الأوكرانية والروسية تصعيداً عسكرياً متبادلاً، تسبب بأضرار واسعة في منشآت الطاقة والبنية التحتية الحيوية، وانقطاع الكهرباء عن مئات الآلاف من الأسر في أوكرانيا، إلى جانب سقوط قتلى وجرحى من الجانبين.