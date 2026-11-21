بيروت-سانا

أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون اليوم السبت أن استكمال استقلال لبنان وسيادته يرتبط بمعالجة عقبتين أساسيتين تتمثلان بالاحتلال الإسرائيلي لأجزاء من الأراضي اللبنانية والتدخل الخارجي في شؤون البلاد، عبر السلاح والقرار الخارجين عن سلطة الدولة اللبنانية، مشدداً على أنه لا ضمانة للبنان إلا دولته ومؤسساته الشرعية.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن عون قوله في كلمة بمناسبة عيد الاستقلال: إن لبنان لم يحقق استقلاله الكامل رغم مرور ثلاثة وثمانين عاماً على نيله، معتبراً أن التعامل مع الاستقلال باعتباره إنجازاً تحقق مرة واحدة، بدلاً من كونه مسؤولية وطنية يومية، أتاح قيام رهانات خارجية ووصايات وتعدد في مراكز القرار، كانت البلاد وشعبها يدفعان أثمانها من أمنهما واستقرارهما ومستقبلهما.

حصر السلاح والقرار بيد الدولة

أوضح عون أن الاحتلال الإسرائيلي والتدخل الخارجي يمثلان أزمتين مترابطتين ومتلازمتين، تغذي كل منهما الأخرى، لافتاً إلى أن لبنان، وخصوصاً الجنوب وسكانه، يتحمل تبعات الحروب المتعاقبة منذ عام 1969.

وشدد على أن مشروعه الوطني يقوم على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي بصورة كاملة، بالتوازي مع إنهاء وجود السلاح والقرار خارج سلطة الدولة، أياً كانت الجهة الخارجية التي تقف وراءهما، مؤكداً أن هذا الموقف يستند إلى ضرورة استعادة الدولة اللبنانية سيادتها الكاملة واحتكارها القرار الوطني.

الدبلوماسية خيار لاستعادة الحقوق

أكد الرئيس اللبناني أن الدبلوماسية تمثل الخيار الذي يدافع عنه، مشيراً إلى أن القوة العسكرية، رغم قدرتها على تغيير موازين القوى، لا تستطيع وحدها إرساء سلام دائم وعادل.

واعتبر أن التفاوض لا يعني التنازل عن الحقوق، وأن السلام لا يتعارض مع الكرامة الوطنية، موضحاً أن المسار الدبلوماسي يجب أن يستند إلى وحدة الموقف اللبناني وقدرة الدولة وعلاقاتها العربية والدولية.

ودعا عون اللبنانيين إلى الثقة بالجيش والمؤسسات الأمنية، مؤكداً أن الجيش هو جيش جميع اللبنانيين، ولا ينحاز إلى فئة أو منطقة على حساب أخرى، وأن حماية البلاد لا تتحقق بتعدد السلاح والقرارات، بل بدولة واحدة وجيش واحد وسلطة شرعية واحدة تتولى مسؤولية الدفاع عن الوطن وصون أمن أبنائه وحقوقهم.