الصين وأمريكا تعتقلان 5 أشخاص في تحقيق مشترك بتهريب مخدرات

بكين-واشنطن-سانا

نفذت السلطات الصينية والأمريكية عملية اعتقال مشتركة أسفرت عن توقيف خمسة أشخاص يُشتبه بتورطهم في قضايا تهريب وتجارة مخدرات، إلى جانب مصادرة كميات من المواد المخدرة.

ونقلت رويترز عن مصادر صينية: إن العملية جرت عبر تنسيق أمني بين الجانبين، وشملت تحركات ميدانية داخل الصين والولايات المتحدة، في إطار تحقيق مشترك يستهدف شبكات تهريب دولية.

وأشارت المصادر إلى أن الموقوفين يشملون مواطنَين صينيين اثنين، وثلاثة مواطنين أمريكيين، دون تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة المواد المضبوطة أو حجمها.

وتأتي هذه الخطوة في سياق التعاون الأمني بين بكين وواشنطن في قضايا مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، رغم استمرار التوترات السياسية بين الجانبين في ملفات متعددة.

