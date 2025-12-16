أذربيجان تحبط تهريب 31 كيلوغراماً من المخدرات عبر الحدود الإيرانية

باكو-سانا

أحبطت السلطات الأذربيجانية اليوم، تهريب كمية ضخمة من المخدرات عبر الحدود مع إيران، وذلك في إطار عملياتها الأمنية المستمرة والمكثّفة لتعزيز حماية الحدود الجنوبية للبلاد.

ونقلت وكالة الانباء الأذرية ” أذرتاج” عن جهاز حرس الحدود في أذربيجان قوله: إنّ “عمليات البحث والملاحقة أدّت إلى توقيف شخصين أثناء محاولتهما إدخال 31 كيلوغراماً من المواد المخدّرة إلى الأراضي الأذرية بعد عبور الحدود من الجانب الإيراني”، مؤكدّاً أن التحقيقات والعمليات الجنائية المرتبطة بالقضية ما تزال مستمرة لكشف الشبكات الأوسع المتورطة في تهريب المخدرات.

وتمكنّت أذربيجان عبر سلسلة من العمليات من إحباط تهريب عشرات الكيلوغرامات من المخدرات القادمة من إيران، كما قامت بتكثيف دورياتها الحدودية وتعزيز التنسيق بين حرس الحدود ووزارة الداخلية الأذرية لمواجهة شبكات التهريب العابرة للحدود.

وأعلنت قوات حرس الحدود الأذرية يوم الجمعة الماضي، إحباط واحدة من أكبر محاولات تهريب المخدرات خلال الشهر الجاري عبر الحدود مع إيران، بعد ضبطها 53 كيلوغراماً و250 غراماً من المواد المخدّرة، إضافة إلى 1450 حبّة مخدّرة، تم تهريبها من الجانب الإيراني، عبر الحدود، مشيرة إلى توقيف مواطن أذربيجاني، وضُبطت بحوزته 9 كيلوغرامات و760 غراماً من المواد المخدرة و450 حبّة مخدرة.

