إيطاليا وتركيا تطلقان مشروعاً مشتركاً لتصنيع الطائرات المسيّرة

روما-سانا

وافقت الحكومة الإيطالية على مشروع مشترك أُطلق بين شركتي “ليوناردو” الإيطالية و”بايكار” التركية، يهدف إلى إنتاج منظومات الطائرات المسيّرة.

ووفقاً لما أوردته صحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية اليوم الأربعاء، فإن مجلس الوزراء الإيطالي منح الضوء الأخضر لإنشاء المشروع المشترك، الذي يتوزع فيه رأس المال بنسبة 50 % لكلا الطرفين، لتصميم وتطوير وإنتاج الطائرات المسيّرة.

بدورها، أوضحت صحيفة “إل ميساجيرو” أن الحكومة الإيطالية وافقت على تأسيس شركة مشتركة لإنتاج “أنظمة جوية غير مأهولة من الجيل الجديد”، بحيث تمتلك “ليوناردو” و”بايكار” حصة متساوية بواقع 50 % لكل منهما.

وأضافت الصحيفة: إن وزير الدفاع غويدو كروسيتو دفع باتجاه إقرار هذا المشروع، في حين وضعت الحكومة بعض القيود التنظيمية، من بينها اقتصار تصدير الطائرات المسيّرة المنتجة على الدول المتوافقة مع سياسات حلف شمال الأطلسي “الناتو” والاتحاد الأوروبي، وذلك في إطار حماية المصالح الاستراتيجية الوطنية وضمان استمرارية سلاسل التوريد.

وأُعلن في آذار 2025 عن تأسيس شركة مشتركة بين “بايكار” و”ليوناردو” تحت اسم “إل بي إيه سيستمز”، فيما جرى توقيع الاتفاق الرسمي في حزيران 2025.

وتُعد شركة “بايكار”، المصنعة للطائرة المسيّرة “بيرقدار”، من أبرز الشركات العالمية في هذا المجال، وقد أسهمت في تعزيز مكانة تركيا كأحد أهم الفاعلين في صناعة الطائرات المسيّرة على مستوى العالم.