قطر تدين الهجوم على قاعدة للأمم المتحدة في السودان

الدّوحة-سانا

أدانت دولة قطر اليوم الهجوم الذي استهدف قاعدة تابعة لبعثة الأمم المتحدة في مدينة كادوقلي عاصمة ولاية جنوب كردفان في السودان، وأسفر عن مقتل ستة جنود يحملون الجنسية البنغالية وإصابة آخرين من البعثة.

وفي بيان نقلته وكالة الأنباء القطرية “قنا” جدّدت وزارة خارجية قطر موقف الدّوحة الثابت الرافض للعنف والأعمال الإجرامية.

وكان هجوم بطائرة مسيّرة استهدف أمس القاعدة الأممية المؤقتة في أبيي (يونيسفا) في كادوقلي، في حين أكدّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن “الاعتداءات على قوات حفظ السلام غير مبررة وقد ترقى إلى جرائم حرب”، داعياً إلى محاسبة المسؤولين وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

ويُعدّ الهجوم الأول من نوعه الذي يستهدف بعثة “يونيسفا” المنتشرة في منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان، منذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في منتصف نيسان 2023، ما يثير مخاوف من اتساع نطاق العنف ليطال البعثات الدولية العاملة في المنطقة.