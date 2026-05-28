الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لأهداف معادية‎

الكويت-سانا
أعلنت الكويت أن دفاعاتها الجوية تصدت اليوم الخميس لهجمات صاروخية ومسيرة اخترقت أجواء البلاد.
وجاء في بيان للجيش الكويتي على منصة إكس أنه تم التصدي لهجمات صاروخية ومسيرة، مشيراً إلى أن أصوات الانفجارات التي تسمع في الأجواء هي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية.
وأهاب الجيش الكويتي في بيانه بالمواطنين التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.
ومنذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية-الإيرانية في الـ 28 من شباط الماضي شنت إيران اعتداءات طالت العديد من البنى التحتية المدنية في دول الخليج العربي ودول أخرى.