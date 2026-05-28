الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لأهداف معادية‎

‎الكويت-سانا

أعلنت الكويت أن دفاعاتها الجوية تصدت اليوم الخميس لهجمات ‏صاروخية ومسيرة اخترقت أجواء البلاد‎.‎ها الجوية تصدت اليوم الخميس لهجمات ‏صاروخية ومسيرة اخترقت أجواء البلاد‎.‎

وجاء في بيان للجيش الكويتي على منصة إكس أنه تم التصدي ‏لهجمات صاروخية ومسيرة، مشيراً إلى أن أصوات الانفجارات ‏التي تسمع في الأجواء هي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي ‏للهجمات المعادية‎.‎

وأهاب الجيش الكويتي في بيانه بالمواطنين التقيد بتعليمات الأمن ‏والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة‎.‎

ومنذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية-الإيرانية في الـ 28 من ‏شباط الماضي شنت إيران اعتداءات طالت العديد من البنى التحتية ‏المدنية في دول الخليج العربي ودول أخرى‎.‎

