‏ ‏عطل تقني يتسبب بشل شبكة السكك الحديدية في ألمانيا

برلين-سانا‏

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أعلنت شركة السكك الحديدية الوطنية الألمانية “دويتشه بان” توقف عمل جميع ‏القطارات في البلاد نتيجة عطل في أنظمة الاتصالات اللاسلكية للسكك ‏الحديدية.‏

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ونقلت وكالة فرانس برس عن “دويتشه بان” قولها في بيان نشرته على ‏موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء : “يعمل فنيونا بأقصى طاقاتهم لحل هذا ‏الخلل” من دون تحديد المدة التي سيستغرقها هذا الانقطاع.‏

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من جهتها، أفادت شركة السكك الحديدية الإقليمية الخاصة “متروبول”، بأن ‏القطارات متوقفة تماماً عن الحركة بسبب تعطل الاتصالات اللاسلكية للسكك ‏الحديدية على نطاق واسع.‏

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بدوره، أكد سيمون مارتنز، الناطق باسم شركة “ميترونوم” التي تُشغّل ‏خطوطاً إقليمية حول مدن هامبورغ وبريمن وهانوفر، وتنقل أكثر من 120 ‏ألف راكب يومياً، أنه لن يتم تشغيل أي قطار الليلة، في حين نصحت الشركة ‏عملاءها بالبحث عن وسائل نقل بديلة.‏

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وأفادت هيئة النقل العام في برلين عبر منصة إكس، بأن هذا الانقطاع يؤثر ‏على كل القطارات التابعة لشركة “دويتشه بان”.‏

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وبعد عقود من نقص الاستثمار أدت إلى تراجع دقة مواعيد القطارات، ‏تحاول ألمانيا تحديث شبكة سككها الحديدية المتقادمة بشكل سريع عبر ‏استثمارات عامة.‏