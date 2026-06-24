برلين-سانا
أعلنت شركة السكك الحديدية الوطنية الألمانية “دويتشه بان” توقف عمل جميع القطارات في البلاد نتيجة عطل في أنظمة الاتصالات اللاسلكية للسكك الحديدية.
ونقلت وكالة فرانس برس عن “دويتشه بان” قولها في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء : “يعمل فنيونا بأقصى طاقاتهم لحل هذا الخلل” من دون تحديد المدة التي سيستغرقها هذا الانقطاع.
من جهتها، أفادت شركة السكك الحديدية الإقليمية الخاصة “متروبول”، بأن القطارات متوقفة تماماً عن الحركة بسبب تعطل الاتصالات اللاسلكية للسكك الحديدية على نطاق واسع.
بدوره، أكد سيمون مارتنز، الناطق باسم شركة “ميترونوم” التي تُشغّل خطوطاً إقليمية حول مدن هامبورغ وبريمن وهانوفر، وتنقل أكثر من 120 ألف راكب يومياً، أنه لن يتم تشغيل أي قطار الليلة، في حين نصحت الشركة عملاءها بالبحث عن وسائل نقل بديلة.
وأفادت هيئة النقل العام في برلين عبر منصة إكس، بأن هذا الانقطاع يؤثر على كل القطارات التابعة لشركة “دويتشه بان”.
وبعد عقود من نقص الاستثمار أدت إلى تراجع دقة مواعيد القطارات، تحاول ألمانيا تحديث شبكة سككها الحديدية المتقادمة بشكل سريع عبر استثمارات عامة.
عطل تقني يتسبب بشل شبكة السكك الحديدية في ألمانيا
برلين-سانا