القدس المحتلة-سانا
ارتفع عدد ضحايا حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول 2023 إلى 74,736 قتيلاً و176,194 جريحاً.
وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان نشرته عبر قناتها على تلغرام اليوم السبت، أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 9 قتلى و55 مصاباً، ما يرفع إجمالي القتلى منذ وقف إطلاق النار في تشرين الأول 2025 إلى 1,671، والجرحى إلى 6,062.
وأضافت الوزارة، أن عدداً من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.
وكان ثلاثة فلسطينيين قُتلوا وأُصيب آخرون، أمس الجمعة، جراء اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية.