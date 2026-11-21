القدس المحتلة-سانا ‏

ارتفع عدد ضحايا حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة ‏منذ السابع من ‏تشرين الأول 2023 إلى 74,736 قتيلاً و176,194 جريحاً.‏

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان نشرته عبر قناتها على تلغرام اليوم ‏السبت، أن ‏مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 9 ‏قتلى و55 مصاباً، ما ‏يرفع إجمالي القتلى منذ وقف إطلاق النار في تشرين الأول ‌‏2025 إلى 1,671، والجرحى إلى ‌‏6,062.‏

وأضافت الوزارة، أن عدداً من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، في ظل ‏عجز طواقم ‏الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.‏

وكان ثلاثة فلسطينيين قُتلوا وأُصيب آخرون، أمس الجمعة، جراء اعتداءات قوات ‏الاحتلال ‏الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية.‏