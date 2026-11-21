السويداء-سانا‏

أنهى متطوعو فرع الهلال الأحمر العربي السوري في محافظة السويداء، بدعم من اللجنة الدولية ‏للصليب الأحمر، حملة استجابة إنسانية استمرت أسبوعاً كاملاً، استهدفت الأسر العائدة إلى قرى ‏نجران وصميد والخرسا وعريقة في ريف المحافظة.‏

وذكرت محافظة السويداء في قناتها على التلغرام اليوم السبت، أن الحملة شملت توزيع 2166 سلة ‏غذائية و2166 سلة صحية، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن الأهالي وتأمين احتياجاتهم ‏الأساسية، بما يعزز استقرارهم ويسهّل عودتهم إلى منازلهم.‏

وأشارت المحافظة إلى أن عمليات التوزيع تم تنفيذها وفق خطة ميدانية منظمة، وبالتنسيق مع ‏الأمانة العامة في محافظة السويداء ومديرية التعاون الدولي وعضو المكتب التنفيذي المختص، ‏لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها.‏

وكان محافظ السويداء مصطفى البكور بحث مع وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر في أيلول ‏الماضي، تنسيق آليات الدعم التنموي الذي ستقدّمه المنظمة للمحافظة.‏