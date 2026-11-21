السويداء-سانا
أنهى متطوعو فرع الهلال الأحمر العربي السوري في محافظة السويداء، بدعم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، حملة استجابة إنسانية استمرت أسبوعاً كاملاً، استهدفت الأسر العائدة إلى قرى نجران وصميد والخرسا وعريقة في ريف المحافظة.
وذكرت محافظة السويداء في قناتها على التلغرام اليوم السبت، أن الحملة شملت توزيع 2166 سلة غذائية و2166 سلة صحية، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن الأهالي وتأمين احتياجاتهم الأساسية، بما يعزز استقرارهم ويسهّل عودتهم إلى منازلهم.
وأشارت المحافظة إلى أن عمليات التوزيع تم تنفيذها وفق خطة ميدانية منظمة، وبالتنسيق مع الأمانة العامة في محافظة السويداء ومديرية التعاون الدولي وعضو المكتب التنفيذي المختص، لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها.
وكان محافظ السويداء مصطفى البكور بحث مع وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر في أيلول الماضي، تنسيق آليات الدعم التنموي الذي ستقدّمه المنظمة للمحافظة.