ارتفاع حصيلة القتلى في قطاع غزة إلى 72.096 منذ بدء العدوان الإسرائيلي

القدس المحتلة-سانا

ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول 2023، لتصل إلى 72.096 قتيلاً، فيما بلغ عدد الجرحى 171.791 مصاباً.

ونقلت وكالة “وفا” الفلسطينية عن وزارة الصحة، في تقريرها اليومي، أن المستشفيات في قطاع غزة استقبلت خلال الـ 24 ساعة الماضية قتيلاً واحداً، و7 إصابات جديدة.

وأشارت الوزارة إلى أن فرق الإسعاف والإنقاذ عاجزة عن الوصول إلى العديد من الضحايا الذين لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، مما يزيد من تعقيد الوضع الإنساني.

ومنذ إعلان وقف إطلاق النار في الـ 10 من تشرين الأول الماضي، سجلت وزارة الصحة ارتفاعاً في عدد القتلى إلى 629، بالإضافة إلى 1.693 إصابة، كما تم انتشال 735 جثماناً من تحت الأنقاض في المناطق الأكثر تضرراً.