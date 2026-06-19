الإمارات تعتمد قراراً جديداً لتنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي

أبو ظبي-سانا‏

أصدر مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة قراراً جديداً ينظم وصول ‏الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي، في خطوة تهدف إلى تعزيز السلامة الرقمية ‏وحماية الأطفال من المخاطر المتزايدة في الفضاء الإلكتروني.‏

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وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، أن القرار الذي صدر أمس الخميس، يتضمن ‏تحديد الحد الأدنى للعمر بـ 15 عاماً لإنشاء أو استخدام حسابات على منصات التواصل ‏الاجتماعي، كما يمنع الأطفال دون هذا السن من الوصول إلى الخصائص الكاملة ‏للمنصات، بما في ذلك النشر والتعليق والانضمام إلى المجموعات العامة.‏

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ومن أبرز ما يشمله القرار أيضاً، السماح لمن هم بين 15 و16 عاماً باستخدام المنصات ‏ضمن ضوابط حماية خاصة تشمل تقييد المحتوى وتعطيل الميزات عالية المخاطر ‏وتفعيل الرقابة الأبوية، وإلزام المنصات بالتحقق الدقيق من عمر المستخدم عبر الهوية ‏الرقمية أو تقنيات الذكاء الاصطناعي، مع منع التصريح الذاتي بالعمر.‏

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ويمثل القرار خطوة تشريعية متقدمة تعزز مكانة الإمارات كنموذج عالمي في حماية ‏الأطفال رقمياً، من خلال موازنة الابتكار التكنولوجي مع أعلى معايير الأمان ‏والخصوصية، وضمان بيئة رقمية صحية تدعم التعلم وتنمية المهارات دون تعريض ‏الأطفال للمخاطر.‏