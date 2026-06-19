الإمارات تعتمد قراراً جديداً لتنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي

أبو ظبي-سانا
أصدر مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة قراراً جديداً ينظم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي، في خطوة تهدف إلى تعزيز السلامة الرقمية وحماية الأطفال من المخاطر المتزايدة في الفضاء الإلكتروني.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، أن القرار الذي صدر أمس الخميس، يتضمن تحديد الحد الأدنى للعمر بـ 15 عاماً لإنشاء أو استخدام حسابات على منصات التواصل الاجتماعي، كما يمنع الأطفال دون هذا السن من الوصول إلى الخصائص الكاملة للمنصات، بما في ذلك النشر والتعليق والانضمام إلى المجموعات العامة.
ومن أبرز ما يشمله القرار أيضاً، السماح لمن هم بين 15 و16 عاماً باستخدام المنصات ضمن ضوابط حماية خاصة تشمل تقييد المحتوى وتعطيل الميزات عالية المخاطر وتفعيل الرقابة الأبوية، وإلزام المنصات بالتحقق الدقيق من عمر المستخدم عبر الهوية الرقمية أو تقنيات الذكاء الاصطناعي، مع منع التصريح الذاتي بالعمر.
ويمثل القرار خطوة تشريعية متقدمة تعزز مكانة الإمارات كنموذج عالمي في حماية الأطفال رقمياً، من خلال موازنة الابتكار التكنولوجي مع أعلى معايير الأمان والخصوصية، وضمان بيئة رقمية صحية تدعم التعلم وتنمية المهارات دون تعريض الأطفال للمخاطر.