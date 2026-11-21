لندن-سانا‏

أُصيبت ناقلة نفط بمقذوف مجهول قبالة سواحل سلطنة عمان، اليوم السبت، في ثاني ‏حادث من نوعه يُبلّغ عنه خلال اليوم.‏

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (‏UKMTO‏) في بيان نشرته على ‏موقعها الإلكتروني: إنها تلقت بلاغاً عن وقوع الحادث على بُعد 17 ميلاً بحرياً شمال ‏خصب، موضحةً أن الناقلة، التي كانت تعبر مضيق هرمز، تعرضت لإصابة في ‏غرفة المحرك بجسم مجهول.‏

وأضافت الهيئة، أنه لم تُسجّل أي إصابات حتى الآن، فيما لم يتأكد بعد حجم الأثر ‏البيئي للحادث.‏

وكانت الهيئة أعلنت في وقت سابق اليوم تلقيها بلاغاً عن تعرض ناقلة نفط أخرى ‏لمقذوف مجهول قبالة سواحل سلطنة عمان.‏