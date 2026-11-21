لندن-سانا
أُصيبت ناقلة نفط بمقذوف مجهول قبالة سواحل سلطنة عمان، اليوم السبت، في ثاني حادث من نوعه يُبلّغ عنه خلال اليوم.
وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني: إنها تلقت بلاغاً عن وقوع الحادث على بُعد 17 ميلاً بحرياً شمال خصب، موضحةً أن الناقلة، التي كانت تعبر مضيق هرمز، تعرضت لإصابة في غرفة المحرك بجسم مجهول.
وأضافت الهيئة، أنه لم تُسجّل أي إصابات حتى الآن، فيما لم يتأكد بعد حجم الأثر البيئي للحادث.
وكانت الهيئة أعلنت في وقت سابق اليوم تلقيها بلاغاً عن تعرض ناقلة نفط أخرى لمقذوف مجهول قبالة سواحل سلطنة عمان.