الكويت تدين الاعتداء الإيراني على أراضيها

الكويت-سانا

أدانت الكويت بشدة الاعتداء الإيراني الذي استهدف أراضيها اليوم السبت، مؤكدة أنه يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدولة ومجالها الجوي، وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وقالت وزارة الخارجية الكويتية في بيان على منصة إكس: “إن دولة الكويت تحتفظ بحقها الكامل والأصيل في الدفاع عن نفسها بموجب المادة الـ 51 من ميثاق الأمم المتحدة، رداً على هذا العدوان السافر، بما يتناسب مع حجم وشكل هذا الاعتداء وبما يتوافق مع القانون الدولي، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها وشعبها والمقيمين فيها، وبما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها”.

وأكدت الوزارة أن الدفاعات الجوية الكويتية تصدت بنجاح لهذا الاعتداء وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة، وبما يتوافق مع قواعد الاشتباك المعمول بها، مضيفة: إن “استمرار هذه الأعمال العسكرية العدوانية التي تشهدها المنطقة من شأنه أن يقوض الأمن والاستقرار الإقليمي”.

ويأتي هذا الاعتداء عقب الهجوم الأمريكي الإسرائيلي المشترك على إيران صباح اليوم.