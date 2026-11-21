جاكرتا-سانا‏

وقعت شركة الكهرباء الحكومية الإندونيسية (‏PLN‏)، ست اتفاقيات لشراء الطاقة ‏المتجددة، إضافة إلى خطابي نوايا لمشاريع جديدة في مجال الطاقة، وذلك على ‏هامش مؤتمر الأمم المتحدة الحادي والثلاثين لتغير المناخ (‏COP31‌‏) في مدينة أنطاليا ‏التركية.‏

ونقلت وكالة الأنباء الإندونيسية عن الرئيس التنفيذي للشركة سوروسو إسناندار قوله، ‏في بيان اليوم السبت: إن الاتفاقيات تندرج في إطار تنفيذ خطة إمدادات الكهرباء ‏للفترة 2025-2034، وتشمل مشاريع للطاقة الكهرومائية والشمسية وطاقة الرياح، ‏بعضها متكامل مع أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات.‏

وتتضمن المشاريع محطات كهرومائية بقدرات تتراوح بين 18 و95 ميغاواط، ‏ومحطات للطاقة الشمسية بقدرات تصل إلى 10 ميغاواط، إضافة إلى محطتي طاقة ‏رياح بقدرتي 70 و60 ميغاواط في جنوب سولاويزي.‏

واعتبر إسناندار أن توقيع الاتفاقيات خطوة مهمة لنقل مشاريع الطاقة المتجددة من ‏مرحلة التوريد إلى الاستثمار والتنفيذ والإنشاء.‏

وعُقد مؤتمر ‏COP31‌‏ في أنطاليا خلال الفترة من 9 إلى 20 تشرين الثاني الجاري، ‏بمشاركة نحو 200 دولة.‏