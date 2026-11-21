جاكرتا-سانا
وقعت شركة الكهرباء الحكومية الإندونيسية (PLN)، ست اتفاقيات لشراء الطاقة المتجددة، إضافة إلى خطابي نوايا لمشاريع جديدة في مجال الطاقة، وذلك على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الحادي والثلاثين لتغير المناخ (COP31) في مدينة أنطاليا التركية.
ونقلت وكالة الأنباء الإندونيسية عن الرئيس التنفيذي للشركة سوروسو إسناندار قوله، في بيان اليوم السبت: إن الاتفاقيات تندرج في إطار تنفيذ خطة إمدادات الكهرباء للفترة 2025-2034، وتشمل مشاريع للطاقة الكهرومائية والشمسية وطاقة الرياح، بعضها متكامل مع أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات.
وتتضمن المشاريع محطات كهرومائية بقدرات تتراوح بين 18 و95 ميغاواط، ومحطات للطاقة الشمسية بقدرات تصل إلى 10 ميغاواط، إضافة إلى محطتي طاقة رياح بقدرتي 70 و60 ميغاواط في جنوب سولاويزي.
واعتبر إسناندار أن توقيع الاتفاقيات خطوة مهمة لنقل مشاريع الطاقة المتجددة من مرحلة التوريد إلى الاستثمار والتنفيذ والإنشاء.
وعُقد مؤتمر COP31 في أنطاليا خلال الفترة من 9 إلى 20 تشرين الثاني الجاري، بمشاركة نحو 200 دولة.