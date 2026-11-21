عدن-سانا‏

رحب اليمن، اليوم السبت، بالبيان المشترك الصادر عن قمة الاتحاد الأوروبي ‏والمملكة المتحدة في بروكسل، والذي أدان التصعيد العسكري لميليشيا الحوثي في ‏المنطقة، واستهدافها الملاحة المدنية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.‏

وأعربت وزارة الخارجية اليمنية، في بيان عبر منصة “إكس”، عن تقديرها لدعوة ‏القمة إلى الوقف الفوري لجميع الهجمات، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية.‏

ودعت الوزارة الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة إلى العمل مع الأمم المتحدة للضغط ‏على ميليشيا الحوثي لرفع الحصار عن مدينة تعز، وفتح الطرق أمام مرور الغذاء ‏والدواء والوقود، بما يضمن وصول الإمدادات إلى السكان واستمرار عمل ‏المستشفيات ومضخات المياه.‏

وكان الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة أدانا، في بيان مشترك أمس الجمعة، التصعيد ‏العسكري لميليشيا الحوثي في اليمن وضد السعودية، ودعيا إلى الوقف الفوري لجميع ‏الأنشطة العسكرية، بما فيها الاعتداءات على السفن المدنية التي تهدد الأمن البحري ‏في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مطالبين بالسماح بوصول المساعدات ‏الإنسانية للتخفيف من معاناة المدنيين.‏