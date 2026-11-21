عدن-سانا
رحب اليمن، اليوم السبت، بالبيان المشترك الصادر عن قمة الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في بروكسل، والذي أدان التصعيد العسكري لميليشيا الحوثي في المنطقة، واستهدافها الملاحة المدنية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
وأعربت وزارة الخارجية اليمنية، في بيان عبر منصة “إكس”، عن تقديرها لدعوة القمة إلى الوقف الفوري لجميع الهجمات، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية.
ودعت الوزارة الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة إلى العمل مع الأمم المتحدة للضغط على ميليشيا الحوثي لرفع الحصار عن مدينة تعز، وفتح الطرق أمام مرور الغذاء والدواء والوقود، بما يضمن وصول الإمدادات إلى السكان واستمرار عمل المستشفيات ومضخات المياه.
وكان الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة أدانا، في بيان مشترك أمس الجمعة، التصعيد العسكري لميليشيا الحوثي في اليمن وضد السعودية، ودعيا إلى الوقف الفوري لجميع الأنشطة العسكرية، بما فيها الاعتداءات على السفن المدنية التي تهدد الأمن البحري في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مطالبين بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية للتخفيف من معاناة المدنيين.