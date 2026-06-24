وزير خارجية هولندا: استقرار سوريا وأمنها يصبُّ في مصلحة المنطقة

أمستردام-سانا

أكد وزير خارجية مملكة هولندا توماس برندسن أن استقرار سوريا وأمنها يصبُّ في مصلحة دول المنطقة وهولندا، إضافة إلى مصلحة الشعب السوري، مشدداً على دعم بلاده لمسارات التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.



وأعرب برندسن في منشور له على منصة إكس اليوم الأربعاء، عن سعادته بلقاء السيد الرئيس أحمد الشرع ووزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني بدمشق، ومناقشة قضايا الأمن والاستقرار والتنمية الاقتصادية.



وقال برندسن: “ناقشت مع وزير اللجوء والهجرة الهولندي فان دن برينك خلال اللقاءات بدمشق السبل والآليات التي يمكن من خلالها لهولندا دعم جهود التعافي في سوريا”، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على تعزيز التعاون المشترك في مجالات إعادة الإعمار، والتنمية الاقتصادية.



وأضاف الوزير الهولندي: “الاستقرار يبدأ بالأمن وتكافؤ الفرص للجميع في المجتمع”.



واستقبل الرئيس الشرع في قصر الشعب بدمشق في وقت سابق اليوم الأربعاء، ‏وزير خارجية مملكة هولندا توماس ‏برندسن، ونائب رئيس مجلس ‏الوزراء ووزير ‏اللجوء والهجرة بالمملكة جيسبيرتوس فان دن ‌‏برنك.‏