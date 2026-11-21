بكين-سانا‏

سجّل الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الصناعات عالية التكنولوجيا بالصين نمواً ‏بنسبة 31.3 بالمئة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، مقارنة بالفترة ‏نفسها من العام الماضي، وفق بيانات وزارة التجارة الصينية.‏

ونقلت وكالة شينخوا اليوم السبت عن الوزارة قولها: إن قيمة الاستثمارات في القطاع ‏بلغت 252.83 مليار يوان، ما يعادل 37.66 مليار دولار، مستحوذة على 41.7 ‏بالمئة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر المستخدم فعلياً في البلاد.‏

وسجل الاستثمار ارتفاعاً في تصنيع الطائرات والمركبات الفضائية بنسبة 128.8 ‏بالمئة، وخدمات تسويق الإنجازات العلمية والتكنولوجية بنسبة 73.3 بالمئة، وتصنيع ‏المعدات الإلكترونية ومعدات الاتصالات بنسبة 35.7 بالمئة.‏

في المقابل، تراجع إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر المستخدم فعلياً في الصين بنسبة ‌‏2.4 بالمئة، ليبلغ 606.93 مليارات يوان خلال الفترة ذاتها.‏

كما ارتفعت الاستثمارات القادمة من كندا وفرنسا وسويسرا والولايات المتحدة بنسب ‏متفاوتة، تصدرتها كندا بنسبة 105.7 بالمئة.‏

وفي أيار الماضي أظهرت بيانات وزارة التجارة الصينية ارتفاع عدد الشركات ذات ‏الاستثمار الأجنبي في الصين للعام الثالث على التوالي، ليتجاوز 530 ألف شركة، ‏مشيرة إلى أن الصناعات عالية التكنولوجيا قادت النمو، بعدما استقطبت استثمارات ‏بزيادة 20.3 بالمئة، لتشكل أكثر من 40 بالمئة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في ‏البلاد.‏