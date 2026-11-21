بكين-سانا
سجّل الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الصناعات عالية التكنولوجيا بالصين نمواً بنسبة 31.3 بالمئة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق بيانات وزارة التجارة الصينية.
ونقلت وكالة شينخوا اليوم السبت عن الوزارة قولها: إن قيمة الاستثمارات في القطاع بلغت 252.83 مليار يوان، ما يعادل 37.66 مليار دولار، مستحوذة على 41.7 بالمئة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر المستخدم فعلياً في البلاد.
وسجل الاستثمار ارتفاعاً في تصنيع الطائرات والمركبات الفضائية بنسبة 128.8 بالمئة، وخدمات تسويق الإنجازات العلمية والتكنولوجية بنسبة 73.3 بالمئة، وتصنيع المعدات الإلكترونية ومعدات الاتصالات بنسبة 35.7 بالمئة.
في المقابل، تراجع إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر المستخدم فعلياً في الصين بنسبة 2.4 بالمئة، ليبلغ 606.93 مليارات يوان خلال الفترة ذاتها.
كما ارتفعت الاستثمارات القادمة من كندا وفرنسا وسويسرا والولايات المتحدة بنسب متفاوتة، تصدرتها كندا بنسبة 105.7 بالمئة.
وفي أيار الماضي أظهرت بيانات وزارة التجارة الصينية ارتفاع عدد الشركات ذات الاستثمار الأجنبي في الصين للعام الثالث على التوالي، ليتجاوز 530 ألف شركة، مشيرة إلى أن الصناعات عالية التكنولوجيا قادت النمو، بعدما استقطبت استثمارات بزيادة 20.3 بالمئة، لتشكل أكثر من 40 بالمئة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في البلاد.