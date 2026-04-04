إصابة فلسطينيين اثنين بنيران بحرية الاحتلال الإسرائيلي في خان يونس

القدس المحتلة-سانا

أصيب فلسطينيان، اليوم السبت، بنيران بحرية الاحتلال الإسرائيلي في منطقة مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أن بحرية الاحتلال الإسرائيلي أطلقت نيرانها باتجاه خيام النازحين في مواصي خان يونس جنوب القطاع، ما أدى لإصابة فلسطينيين اثنين، تم نقلهما إلى المشفى لتلقي العلاج.

وفي السياق، أطلقت آليات الاحتلال الإسرائيلي نيرانها شمال مخيم البريج وسط القطاع.

إلى ذلك، أطلقت دبابات الاحتلال نيرانها بكثافة شرقي خان يونس، في حين قصفت فجر اليوم مخيم جباليا شمالي القطاع.

كما قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية لمدينة غزة، وسط إطلاق نار متقطع من آليات إسرائيلية.

وتُواصل قوات الاحتلال خرق اتفاقية وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر عمليات قصف مدفعي وجوي وإطلاق نار من الآليات العسكرية والزوارق الحربية البحرية، تزامناً مع عمليات نسف وتفجير مبانٍ ومنشآت مدينة في مختلف مناطق القطاع.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت ارتفاع إجمالي عدد القتلى منذ سريان وقف إطلاق النار في الـ 10 من تشرين الأول الماضي، إلى 713 فلسطينياً، فيما بلغ عدد المصابين 1,943.

الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك