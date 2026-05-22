موانئ أبوظبي تطلق شبكة لوجستية برية متكاملة لتعزيز سلاسل الإمداد الصناعية

أبوظبي-سانا



أعلنت مجموعة “موانئ أبوظبي” إطلاق شبكة لوجستية برية متكاملة ومتعددة الوسائط، تضم موانئ جافة ومستودعات شحن مرتبطة بشبكة السكك الحديدية، بما في ذلك مدينة أبوظبي الصناعية “آيكاد” التابعة لمجموعة “كيزاد”، أكبر مشغل للمناطق الاقتصادية المتكاملة، والمناطق الحرة، وخدمات الأعمال، والعقارات في دولة الإمارات.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” اليوم الجمعة، أن الشبكة تهدف إلى تعزيز سلاسل الإمداد الصناعية في دولة الإمارات، وترسيخ مكانة ميناء خليفة ومرافئ الفجيرة كبوابتين رئيسيتين لدعم حركة الشحن الصناعي محلياً وإقليمياً.

وأبرمت المجموعة مذكرات تفاهم مع أربع من كبرى الشركات الصناعية في الإمارات وهي: شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، ومجموعة “إمستيل”، وشركة الغرير للحديد والإستيل، وشركة “تيناريس”، لتعزيز دورهم ومكانتهم كمتعاملين رئيسيين للشحن الصناعي ضمن الشبكة اللوجستية البرية للمجموعة والمرتبطة بشبكة السكك الحديدية.

وستسهم هذه الشبكة في تسهيل حركة المواد الخام والمنتجات النهائية، وتعزيز مرونة الممرات التجارية، وتقليل الاعتماد على بوابات شحن منفردة، بما يدعم تنافسية سلاسل الإمداد الوطنية، ويعزز ربط الموانئ بالمناطق الصناعية والأسواق المحلية والإقليمية.

وقال محمد جمعة الشامسي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: إن تعزيز شبكة خطوط الشحن البري بين الموانئ والمناطق الصناعية وأسواق الاستهلاك النهائية، سيدعم أجندة النمو الصناعي، مع تحسين خيارات الممرات التجارية للبضائع الاستراتيجية في الإمارات والمنطقة.