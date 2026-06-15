ترامب: سفن النفط تغادر مضيق هرمز عبر الطريق الجنوبي

photo 2026 06 15 16 37 15 1 ترامب: سفن النفط تغادر مضيق هرمز عبر الطريق الجنوبي

واشنطن-سانا
 
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الإثنين، أن السفن بدأت بالتحرك خارج مضيق هرمز، موضحاً أن كثيراً منها محمّل بالنفط.
 
وقال ترامب عبر منصة “تروث سوشال”: إن تلك السفن “تسلك الطريق الجنوبي” الذي وصفه بأنه “آمن ومحمي تماماً”، مشيراً إلى توفر مسارات أخرى للملاحة.
 
وتأتي هذه التطورات في أعقاب إعلان باكستان التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، على أن يتم التوقيع الرسمي عليه يوم الجمعة المقبل الـ 19 من حزيران في سويسرا، تمهيداً لإطلاق مسار تفاوضي جديد بين الجانبين.

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