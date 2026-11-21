باريس-سانا
دعت نقابات ومنظمات شبابية في فرنسا إلى تنظيم مظاهرات جديدة، اليوم السبت، للأسبوع السادس على التوالي، احتجاجاً على ارتفاع تكاليف المعيشة، في ظل اتساع رقعة الحراك الاجتماعي، لتشمل عدداً من الدول الأوروبية.
ونقلت وكالة “فرانس برس” عن صوفي بينيه الأمينة العامة لنقابة “الكونفدرالية العامة للعمل” قولها في تصريح خاص: “نجحنا منذ نهاية شهر أيلول الماضي في إحداث تعبئة انتشرت الآن على المستوى الأوروبي، وهذا في غاية الأهمية”.
وتندرج احتجاجات اليوم الذي دعت إليها حركات احتجاج اجتماعية، مثل حركة السترات الصفراء التي انطلقت في فرنسا عام 2018، في سياق دعوة نقابات وجمعيات مدافعة عن الحق في السكن على المستوى الأوروبي إلى تحركات منسقة على مدى ثلاثة أيام بدأت أمس الجمعة، وتستمر حتى غد الأحد.
وفي باريس، رفضت الشرطة مجدداً طلب تنسيقية السترات الصفراء السير إلى ساحة الكونكورد في قلب العاصمة، ومن المتوقع بالتالي أن تنضم الحركة إلى التظاهرة النقابية المرخص لها في أحياء غير مركزية.
ومن الصعب التكهن بحجم الاحتجاجات الجديدة، غير أن التعبئة المسجلة في يومي السبت الأخيرين والتي بلغت أكثر من مئة ألف متظاهر بحسب السلطات، وحوالي ضعف هذا العدد بحسب المنظمين، كانت أدنى منها عند انطلاق الحراك.
ويتواصل إغلاق بعض المدارس الثانوية في إطار الحراك الطلابي، وتشمل المطالب المرفوعة مجموعة من القضايا، منها الخدمات الاجتماعية والأجور.