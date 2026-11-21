باريس-سانا‏

دعت نقابات ومنظمات شبابية في فرنسا إلى تنظيم مظاهرات جديدة، اليوم السبت، ‏للأسبوع السادس على التوالي، احتجاجاً على ارتفاع تكاليف المعيشة، في ظل اتساع ‏رقعة الحراك الاجتماعي، لتشمل عدداً من الدول الأوروبية.‏

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن صوفي بينيه الأمينة العامة لنقابة “الكونفدرالية العامة ‏للعمل” قولها في تصريح خاص: “نجحنا منذ نهاية شهر أيلول الماضي في إحداث ‏تعبئة انتشرت الآن على المستوى الأوروبي، وهذا في غاية الأهمية”.

وتندرج احتجاجات اليوم الذي دعت إليها حركات احتجاج اجتماعية، مثل حركة ‏السترات الصفراء التي انطلقت في فرنسا عام 2018، في سياق دعوة نقابات ‏وجمعيات مدافعة عن الحق في السكن على المستوى الأوروبي إلى تحركات منسقة ‏على مدى ثلاثة أيام بدأت أمس الجمعة، وتستمر حتى غد الأحد.‏

وفي باريس، رفضت الشرطة مجدداً طلب تنسيقية السترات الصفراء السير إلى ساحة ‏الكونكورد في قلب العاصمة، ومن المتوقع بالتالي أن تنضم الحركة إلى التظاهرة ‏النقابية المرخص لها في أحياء غير مركزية.‏

ومن الصعب التكهن بحجم الاحتجاجات الجديدة، غير أن التعبئة المسجلة في يومي ‏السبت الأخيرين والتي بلغت أكثر من مئة ألف متظاهر بحسب السلطات، وحوالي ‏ضعف هذا العدد بحسب المنظمين، كانت أدنى منها عند انطلاق الحراك.‏

ويتواصل إغلاق بعض المدارس الثانوية في إطار الحراك الطلابي، وتشمل المطالب ‏المرفوعة مجموعة من القضايا، منها الخدمات الاجتماعية والأجور.‏