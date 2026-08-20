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زلزال بقوة 5,8 درجات يضرب مدينة روتنغ الإندونيسية

photo 2026 08 20 10 56 54 زلزال بقوة 5,8 درجات يضرب مدينة روتنغ الإندونيسية

جاكرتا-سانا‏

ضرب زلزال بلغت شدته 5.8 درجات على مقياس ريختر اليوم الخميس مدينة روتنغ ‏الواقعة عند الطرف الغربي من جزيرة فلوريس في إندونيسيا، دون ورود أنباء بعد ‏عن وقوع خسائر بشرية.‏

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية على موقعها أنّ الزلزال وقع على عمق ‌‏10 كيلومترات على بعد 25 كيلومتراً شمال غرب مدينة روتنغ.‏

وتعرضت هذه المنطقة لعدة زلازل منذ وقوع زلزال بلغت قوته7.7 درجات قبل خمسة ‏أيام أودى بحياة نحو 70 شخصاً، وأسفر عن إصابة المئات وتضرر الآلاف من ‏المنازل.‏

وتقع إندونيسيا على «حلقة النار في المحيط الهادئ»، وهي منطقة تشهد نشاطاً ‏زلزالياً وبركانياً كثيفاً نتيجة التقاء الصفائح التكتونية، ما يجعلها عرضة للزلازل ‏والثورانات البركانية بصورة متكررة.‏

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