زلزال بقوة 5,8 درجات يضرب مدينة روتنغ الإندونيسية

جاكرتا-سانا
ضرب زلزال بلغت شدته 5.8 درجات على مقياس ريختر اليوم الخميس مدينة روتنغ الواقعة عند الطرف الغربي من جزيرة فلوريس في إندونيسيا، دون ورود أنباء بعد عن وقوع خسائر بشرية.
وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية على موقعها أنّ الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات على بعد 25 كيلومتراً شمال غرب مدينة روتنغ.
وتعرضت هذه المنطقة لعدة زلازل منذ وقوع زلزال بلغت قوته7.7 درجات قبل خمسة أيام أودى بحياة نحو 70 شخصاً، وأسفر عن إصابة المئات وتضرر الآلاف من المنازل.
وتقع إندونيسيا على «حلقة النار في المحيط الهادئ»، وهي منطقة تشهد نشاطاً زلزالياً وبركانياً كثيفاً نتيجة التقاء الصفائح التكتونية، ما يجعلها عرضة للزلازل والثورانات البركانية بصورة متكررة.