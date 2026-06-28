دول مجلس التعاون الخليجي تعزز جهودها لمكافحة التصحر وحماية الأراضي المتدهورة

مسقط-سانا‏

أكد المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن دول المجلس تواصل تعزيز جهودها لمكافحة التصحر ‏وحماية الأراضي المتدهورة، في إطار التزامها بالاتفاقيات البيئية الدولية، وأهداف التنمية المستدامة.‏

ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن المركز، اليوم الأحد، قوله: إن دول المجلس صدقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة ‏التصحر خلال الفترة بين عامي 1996 و1999، ما يعكس اهتماماً مبكراً بمعالجة تحديات تدهور الأراضي والجفاف، ‏وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.‏

وأشار المركز إلى أن دول مجلس التعاون تولي المراعي الطبيعية أهمية خاصة، باعتبارها أحد الموارد الحيوية الداعمة ‏للأمن الغذائي والحفاظ على التنوع الأحيائي، مبيناً أن الدول الأعضاء تطبق أنظمة وطنية لتنظيم المراعي، والحد من ‏الرعي الجائر، وتنظيم مواسم الرعي بما يضمن استدامتها.‏

ولفت المركز إلى أن المملكة العربية السعودية تقود مبادرة “حملة طريق الحرير”، الهادفة إلى ربط مخرجات مؤتمر ‏الأطراف السادس عشر (‏COP16‌‏)، الذي استضافته الرياض عام 2024، بالدورة السابعة عشرة المقرر عقدها في منغوليا ‏في آب المقبل، بما يسهم في توحيد الجهود الدولية لاستصلاح الأراضي وتعزيز القدرة على التكيف مع التغير المناخي.‏

وتواجه الأراضي الرعوية في دول الخليج تحديات بيئية قاسية، أبرزها الجفاف وهشاشة التربة، في وقت تكثف فيه الدول ‏الخليجية جهودها لمكافحة التصحر عبر استراتيجيات وطنية، وإعادة تأهيل المراعي المتدهورة، ودعم المبادرات العالمية ‏المعنية بحماية الأراضي، وتعزيز الأمن الغذائي والاستدامة.‏

ويُعد اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف مناسبة أممية أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في تشرين الثاني عام ‌‏1994، ويُحتفل بها منذ عام 1995، بهدف رفع الوعي بالتحديات البيئية المرتبطة بتدهور الأراضي والجفاف، وتسليط ‏الضوء على أهمية الأراضي الرعوية في دعم الأمنين الغذائي والمائي، والحفاظ على التنوع البيولوجي.‏