واشنطن-سانا‏

هدد النائب الديمقراطي الأمريكي جيم هايمز بحجب التمويل الحكومي عن الأنظمة ‏التي تطورها شركة “سبيس إكس” المملوكة لإيلون ماسك، ما لم تكشف الشركة وإدارة ‏الرئيس دونالد ترامب عن ملابسات تقييد خدمة “ستارلينك” في أوكرانيا خلال الأشهر ‏الأخيرة.‏

ونقلت شبكة “‏CNN‏” اليوم السبت عن هايمز، الذي سيتولى رئاسة لجنة الاستخبارات ‏في مجلس النواب الأمريكي في كانون الثاني المقبل، قوله في رسالة إلى مدير ‏الاستخبارات الوطنية جاي كلايتون: إن اللجنة لن توافق على تمويل تطوير أنظمة ‏حكومية لا تملك الحكومة السيطرة الكاملة عليها، مطالباً بتوضيح الجهة التي أصدرت ‏أوامر تقييد الخدمة وأسباب ذلك.‏

كما طلب هايمز عقد اجتماع مع ماسك لتفسير التغييرات التي طرأت على خدمة ‌‏”ستارشيلد” العسكرية في تشرين الأول الماضي، وما إذا كانت قد اتخذت بقرار منفرد ‏من الشركة أم بتوجيه من مسؤولين حكوميين أمريكيين.‏

وأشارت الشبكة إلى أن هذه الخطوة تأتي وسط تصاعد دعوات المشرعين ‏الديمقراطيين للتحقيق في القيود المفروضة على النظام الذي تعتمد عليه أوكرانيا في ‏اتصالاتها العسكرية، بعد تعرض الخدمة للتباطؤ خلال فترتين في الأشهر الأخيرة، ما ‏أثر في قدرات القوات الأوكرانية على استخدام الإنترنت العسكري في العمليات ‏الميدانية.‏

ولفتت إلى أن إدارة ترامب ومسؤولي “سبيس إكس” قدموا روايات متباينة بشأن الجهة ‏المسؤولة عن هذه القيود، فيما نفى ترامب مشاركته شخصياً في اتخاذ القرار، وأكد ‏مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية أن الوزير بيت هيغسيث لم يكن على علم بالتباطؤ ‏ولم يشارك فيه.‏

وتحتفظ “سبيس إكس بعقود حكومية أمريكية بمليارات الدولارات لتطوير وتشغيل ‏أنظمة فضائية، بينها أنظمة عسكرية، ما يجعل احتمال تقييد تمويلها موضع نقاش ‏داخل الكونغرس، في ظل مطالبات بمزيد من الرقابة على دور الشركة في الأنظمة ‏المرتبطة بالأمن القومي.‏

يشار إلى أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أعلن في الثاني عشر من تشرين ‏الثاني الجاري، عن وجود “قيود تقنية ممنهجة” يواجهها ‏الجيش الأوكراني على خدمة ‏الإنترنت الفضائي “ستارشيلد” التي تديرها شركة “سبايس إكس” ‏المملوكة لماسك، ‏وتؤدي دوراً رئيسياً في الاتصالات على خطوط الجبهة.‏