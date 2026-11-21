واشنطن-سانا
هدد النائب الديمقراطي الأمريكي جيم هايمز بحجب التمويل الحكومي عن الأنظمة التي تطورها شركة “سبيس إكس” المملوكة لإيلون ماسك، ما لم تكشف الشركة وإدارة الرئيس دونالد ترامب عن ملابسات تقييد خدمة “ستارلينك” في أوكرانيا خلال الأشهر الأخيرة.
ونقلت شبكة “CNN” اليوم السبت عن هايمز، الذي سيتولى رئاسة لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي في كانون الثاني المقبل، قوله في رسالة إلى مدير الاستخبارات الوطنية جاي كلايتون: إن اللجنة لن توافق على تمويل تطوير أنظمة حكومية لا تملك الحكومة السيطرة الكاملة عليها، مطالباً بتوضيح الجهة التي أصدرت أوامر تقييد الخدمة وأسباب ذلك.
كما طلب هايمز عقد اجتماع مع ماسك لتفسير التغييرات التي طرأت على خدمة ”ستارشيلد” العسكرية في تشرين الأول الماضي، وما إذا كانت قد اتخذت بقرار منفرد من الشركة أم بتوجيه من مسؤولين حكوميين أمريكيين.
وأشارت الشبكة إلى أن هذه الخطوة تأتي وسط تصاعد دعوات المشرعين الديمقراطيين للتحقيق في القيود المفروضة على النظام الذي تعتمد عليه أوكرانيا في اتصالاتها العسكرية، بعد تعرض الخدمة للتباطؤ خلال فترتين في الأشهر الأخيرة، ما أثر في قدرات القوات الأوكرانية على استخدام الإنترنت العسكري في العمليات الميدانية.
ولفتت إلى أن إدارة ترامب ومسؤولي “سبيس إكس” قدموا روايات متباينة بشأن الجهة المسؤولة عن هذه القيود، فيما نفى ترامب مشاركته شخصياً في اتخاذ القرار، وأكد مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية أن الوزير بيت هيغسيث لم يكن على علم بالتباطؤ ولم يشارك فيه.
وتحتفظ “سبيس إكس بعقود حكومية أمريكية بمليارات الدولارات لتطوير وتشغيل أنظمة فضائية، بينها أنظمة عسكرية، ما يجعل احتمال تقييد تمويلها موضع نقاش داخل الكونغرس، في ظل مطالبات بمزيد من الرقابة على دور الشركة في الأنظمة المرتبطة بالأمن القومي.
يشار إلى أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أعلن في الثاني عشر من تشرين الثاني الجاري، عن وجود “قيود تقنية ممنهجة” يواجهها الجيش الأوكراني على خدمة الإنترنت الفضائي “ستارشيلد” التي تديرها شركة “سبايس إكس” المملوكة لماسك، وتؤدي دوراً رئيسياً في الاتصالات على خطوط الجبهة.