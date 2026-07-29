الشيوخ الأميركي يصادق على تعيين جاي كلايتن مديراً للاستخبارات الوطنية

واشنطن-سانا

صدق مجلس الشيوخ الأميركي رسمياً على تعيين جاي كلايتن مرشح الرئيس دونالد ترامب لمنصب مدير الاستخبارات الوطنية، رغم تحفظات المعارضة الديمقراطية التي تخشى أن يساعد اختيار ترامب هذا في تدخله في الانتخابات المقبلة.

وذكرت وكالة فرانس برس أن مجلس الشيوخ صوّت لصالح القرار بأغلبية 51 صوتاً مقابل47، وقد جاءت كل الأصوات المعارضة من الديمقراطيين.

وسارع الرئيس الأميركي إلى تهنئة كلايتن عبر منصته “تروث سوشال” معتبراً أنه سيقوم بعمل “مذهل”.

وشغل كلايتن منصب المدعي العام الأميركي للمنطقة الجنوبية من ولاية نيويورك، وشغل سابقاً منصب رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية خلال ولاية ترامب الأولى.

ويتمثل الدور الرئيسي لمنصب مدير الاستخبارات الوطنية في الولايات المتحدة، في تنسيق عمل الوكالات المختلفة مثل وكالة الاستخبارات المركزية ووكالة الأمن القومي، كما يتضمن تقديم تقرير يومي للرئيس.