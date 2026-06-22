13 قتيلاً و66 مصاباً ضحايا الانفجار بمنطقة رأس لفان الصناعية في قطر

الدوحة-سانا

أعلنت قطر اليوم الإثنين، مقتل 13 شخصاً، وإصابة 66 آخرين، جراء الانفجار الذي وقع في منطقة رأس لفان الصناعية.

ونقلت فرانس برس عن وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري سعد بن شريده الكعبي، قوله خلال مؤتمر صحفي: “نعلن عن وفاة 13 شخصاً من العاملين الباكستانيين والهنود”، وإصابة 66 آخرين من جنسيات مختلفة.

وشدّد الكعبي على أن الانفجار “لن يؤثر على صادرات قطر إلى العالم بأي شكل، مؤكداً أنه كان حادثة وليس عملية تخريب أو عملية عدائية.

ووقع انفجار أمس الأحد في منطقة رأس لفان الصناعية في قطر، والتي تضم أكبر مركز للغاز الطبيعي المسال في العالم.