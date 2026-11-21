دمشق-سانا



بحث الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول المهندس ماهر خليل الحسن، مع وفد من شركة “توتال” الفرنسية، مستجدات التعاون بين الجانبين والخطوات اللازمة لاستكمال الاتفاق الخاص بالتنقيب عن النفط والغاز في المربع البحري رقم (3) ضمن المياه الإقليمية السورية.

وأكد الحسن حرص الشركة على تعزيز التعاون مع “توتال”، وتقديم الدعم اللازم لتذليل الصعوبات وتسريع استكمال الاتفاق، فيما جدد ممثلو الشركة الفرنسية اهتمامهم باستكمال الإجراءات اللازمة لتوقيع عقد الاستكشاف، والبدء بالأعمال في أقرب وقت ممكن.





وكانت الشركة السورية للبترول وقعت في وقت سابق مذكرة تفاهم مع كل من “كونيكو فيلبس” الأمريكية ‏و”توتال إنرجيز” الفرنسية و”قطر للطاقة” القطرية، وذلك لاستكشاف النفط والغاز في ‏المياه الإقليمية السورية.‏