إسطنبول-سانا
أعلنت شركة “بايكار” التركية للصناعات الدفاعية دخول المقاتلة المسيّرة “قزل إلما” الخدمة العسكرية، بعد تسليم ثلاث طائرات من هذا الطراز إلى قوات الأمن التركية، في خطوة وصفتها الشركة بأنها “الأولى من نوعها عالمياً”.
ونقلت وكالة الأناضول عن الشركة قولها في بيان اليوم الخميس: إن الطائرات اجتازت بنجاح سلسلة من الاختبارات، وحققت إنجازات وصفتها بأنها غير مسبوقة في تاريخ الطيران العالمي.
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة سلجوق بيرقدار في منشور على حسابه بمنصات التواصل الاجتماعي: إن دخول طائرة مقاتلة مسيّرة إلى الخدمة يحدث للمرة الأولى عالمياً، معرباً عن فخره بتسليم الطائرات الثلاث إلى قوات الأمن التركية.
وكان وزير التجارة التركي عمر بولاط أعلن في السادس من أيار الماضي، أن الصادرات التركية من الصناعات الدفاعية زادت 28 % خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي لتتجاوز 2.8 مليار دولار.