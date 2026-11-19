إسطنبول-سانا‏

أعلنت شركة “بايكار” التركية للصناعات الدفاعية دخول المقاتلة المسيّرة “قزل إلما” ‏الخدمة ‏العسكرية، بعد تسليم ثلاث طائرات من هذا الطراز إلى قوات الأمن التركية، في ‏خطوة وصفتها ‏الشركة بأنها “الأولى من نوعها عالمياً”.‏

ونقلت وكالة الأناضول عن الشركة قولها في بيان اليوم الخميس: إن الطائرات اجتازت بنجاح ‏سلسلة من ‏الاختبارات، وحققت إنجازات وصفتها بأنها غير مسبوقة في تاريخ الطيران العالمي.‏

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة سلجوق بيرقدار في منشور على حسابه بمنصات التواصل ‌‏الاجتماعي: إن دخول طائرة مقاتلة مسيّرة إلى الخدمة يحدث للمرة الأولى عالمياً، معرباً عن فخره ‌‏بتسليم الطائرات الثلاث إلى قوات الأمن التركية.‏

وكان وزير التجارة التركي عمر بولاط أعلن في السادس من أيار الماضي، أن الصادرات التركية ‏من الصناعات الدفاعية زادت 28 % خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري مقارنة ‏بالفترة ذاتها من العام الماضي لتتجاوز 2.8 مليار دولار.‏