جنيف-سانا

اتفقت الدول المشاركة في مؤتمر للأمم المتحدة في جنيف حول أنظمة الأسلحة ذاتية التشغيل، اليوم السبت، على فتح الطريق لإمكانية فرض إطار دولي لاستخدام هذه الأسلحة التي يطلق عليها معارضوها تسمية “الروبوتات القاتلة”.

وقال رئيس مؤتمر التقييم الشامل لاتفاقية الأسلحة التقليدية جوليان ثوني في تصريح لوكالة “فرانس برس”: إن الدول الأطراف الـ128 “اتفقت على إطلاق عملية صياغة أداة دولية بشأن منظومات الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل، يفترض إنجازها خلال السنتين المقبلتين”.

وبينما تؤيد غالبية الدول اتفاقاً ملزماً قانونياً، كما هي الحال بالنسبة إلى القدرات العسكرية المتقدمة الأخرى، مثل الأسلحة النووية، فإن البلدان التي تملك هذه التكنولوجيا تعارض ذلك.

واعتبرت المنظمات غير الحكومية التي تتابع المفاوضات عن كثب أن النتيجة أدنى بكثير من التطلعات، حيث قال ائتلاف “أوقفوا الروبوتات القاتلة”: إن “الدول اعتمدت تفويضاً مخففاً لا يفتح الطريق حقاً لأداة ملزمة قانونياً”.

وأعلنت المديرة التنفيذية للائتلاف نيكول فان روين، أن “تكنولوجيا الأسلحة ذاتية التشغيل، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي في دورة الاستهداف، منتشرة حالياً في ساحة المعركة”، محذرةً من أن “تأخير إنشاء أداة ملزمة قانونياً يعرّض المدنيين والبشرية جمعاء للخطر”.

وتشهد الحروب تحولاً جذرياً، إذ تسعى الجيوش إلى الاستفادة من طفرة الذكاء الاصطناعي لتعزيز قدراتها القتالية من خلال تحديد الأهداف وضربها بسرعة ودقة أكبر، فيما ترد تحذيرات من مخاطر تسليم قرارات مرتبطة بإنهاء حياة البشر إلى آلات ذاتية التشغيل بالكامل.

وكان رئيس وحدة الأسلحة وسير العمليات القتالية في اللجنة الدولية للصليب الأحمر لوران جيزيل، حذر الأربعاء الماضي، من مخاطر الأسلحة ذاتية التشغيل على البشر، واصفاً إياها “بالروبوتات القاتلة” التي “تختزل الإنسان إلى مجرد بيانات”.