شانغهاي-سانا



اختتم الجيشان الصيني والأمريكي، أمس الجمعة، اجتماعات استمرت ثلاثة أيام في مدينة شانغهاي شرق الصين، ضمن الاجتماع الثاني لمجموعة العمل والجلسة السنوية لعام 2026، في إطار الاتفاقية التشاورية البحرية العسكرية بين البلدين.



ونقلت وكالة الأنباء الصينية شينخوا عن البحرية الصينية قولها في بيان: إن الاجتماعات تهدف إلى تنفيذ التوافقات المهمة التي توصل إليها رئيسا البلدين، وتعزيز التنمية السليمة والمستقرة والمستدامة للعلاقات بين الجيشين.



وأضاف البيان، أن الجانبين أجريا مناقشات صريحة وعملية وبنّاءة بشأن الوضع الراهن للسلامة البحرية والجوية بين البلدين، واستعرضا تنفيذ قواعد السلوك المتعلقة بسلامة المواجهات الجوية والبحرية خلال العام الماضي، وبحثا تدابير لتعزيز الأمن العسكري البحري.



وأشار البيان إلى أن الجانبين اتفقا على جدول أعمال اجتماعات مجموعة العمل لعام 2027.



ووقّعت وزارتا الدفاع الصينية والحرب الأمريكية ميثاق الاتفاقية في كانون الثاني عام 1998، بهدف تعزيز السلامة البحرية العسكرية، وعقد الطرفان اجتماعات منتظمة في إطارها منذ ذلك الحين.



وعلّقت الصين العمل بالاتفاقية وقنوات الاتصال العسكرية الأخرى عام 2022، عقب زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي آنذاك نانسي بيلوسي إلى تايوان، واستؤنفت اجتماعات مجموعة العمل عام 2024، عقب اتفاق الرئيسين الصيني شي جين بينغ والأمريكي السابق جو بايدن.

