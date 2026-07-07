مقتل فلسطيني وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي جنوب قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

قتل فلسطيني وأصيب آخرون اليوم الثلاثاء، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، بينما اعتقلت القوات الإسرائيلية سبعة صيادين فلسطينيين قبالة سواحل القطاع.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن مصادر طبية قولها: إن مستشفى ناصر في مدينة خان يونس استقبل قتيلاً فلسطينياً، وعدة جرحى أصيبوا جراء قصف مسيرة إسرائيلية مجموعة من الفلسطينيين في منطقة المواصي غرب المدينة.

إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال، سبعة صيادين أثناء عملهم قبالة سواحل بلدة الزوايدة، وسط القطاع، وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعترضت الصيادين في عرض البحر غرب البلدة، قبل أن تعتقلهم وتنقلهم إلى جهة غير معلومة.

وكان شاب فلسطيني أصيب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال القدس ‏المحتلة في وقت سابق اليوم، فيما اعتقلت القوات العديد من الفلسطينيين خلال حملة مداهمات ‏طالت مدن وبلدات الضفة الغربية.‏