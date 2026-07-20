البحرين تدين تجدد الاعتداءات الإيرانية على المنشآت المدنية والحيوية في المملكة

المنامة-سانا

جددت البحرين، اليوم الإثنين، إدانتها الاعتداءات الإيرانية على المنشآت المدنية والحيوية بالصواريخ والطائرات المسيّرة، مشددةً على أن ذلك انتهاكٌ صارخٌ لسيادة المملكة وأمنها واستقرارها، وتهديد مباشر لحياة المدنيين.

وقالت وزارة الخارجية البحرينية في بيان: إن هذه الاعتداءات خرقٌ جسيمٌ لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ حسن الجوار، وقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2817).

وأعربت الوزارة عن إدانة البحرين الشديدة لاستهداف إيران أجهزة الملاحة الجوية المدنية وحركة الملاحة الجوية العابرة التابعة لإدارة إقليم البحرين لمعلومات الطيران بمسيرات عدائية، لافتةً إلى أن ذلك يمثل تهديداً خطيراً لسلامة الطيران المدني الدولي وحياة الركاب والأطقم، وانتهاكاً صريحاً لاتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولي وقرارات منظمة الطيران المدني الدولي “الإيكاو”.

وجددت الوزارة التأكيد على حق البحرين في اتخاذ جميع الإجراءات المشروعة لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها، والدفاع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية وفقاً للمادة “51” من ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي.

ودعت المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياته كاملةً، واتخاذ إجراءات حازمة ورادعة لإلزام إيران بالوقف الفوري والكامل لنهجها العدائي وغير المبرر، واحترام مبادئ حسن الجوار، وضمان أمن وسلامة وحرية الملاحة الجوية والبحرية في المنطقة، وتحميلها المسؤولية القانونية والمادية كاملةً بموجب القانون الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة، بما يسهم في صون الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.

وكانت شؤون الطيران المدني في البحرين، أعلنت في وقت سابق اليوم، تعرض أجهزة الملاحة الجوية المدنية التابعة لإدارة إقليم البحرين لمعلومات الطيران للاستهداف بمسيّرات إيرانية، مؤكدةً أن الحادث لم يؤثر على سير عمليات الملاحة الجوية أو حركة الرحلات.