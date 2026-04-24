هزة أرضية بقوة 5,7 درجات تضرب شمال مدينة مرسى مطروح المصرية

القاهرة-سانا

ضربت هزة أرضية قوية بلغت شدتها 5.7 درجات على مقياس ريختر اليوم الجمعة شمال مدينة مرسى مطروح المصرية.

ونقلت وكالة الشرق الأوسط عن معهد البحوث الفلكية المصري قوله: إن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت صباح اليوم هزة أرضية على بعد 412 كيلومتراً شمال مرسى مطروح على عمق 26.85 كم، وتم تحديد مركزها عند خط العرض 34.91 شمالاً وخط الطول 26.03 شرقاً.

وأشار المعهد إلى أنه تلقى بلاغات تفيد بشعورٍ خفيف بالهزة الأرضية في بعض المناطق، دون تسجيل أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

وكانت هزة أرضية بقوة 3.6 درجات على مقياس ريختر، وقعت في الثاني من آذار الماضي بالقرب من محافظة السويس المصرية، دون وقوع خسائر في الأرواح.