مصر تدين محاولة استهداف منشآت نفطية سعودية وتؤكد تضامنها معالمملكة

photo 2026 07 27 19 38 18 مصر تدين محاولة استهداف منشآت نفطية سعودية وتؤكد تضامنها معالمملكة

القاهرة-سانا

أدانت مصر بأشد العبارات محاولة استهداف منشآت نفطية سعودية في منطقتي الشرقية والرياض بطائرات مسيّرة قادمة من العراق، باعتبارها تمثل انتهاكاً لأمنها واستقرارها، وتصعيداً من شأنه تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم الإثنين، التأكيد على تضامن البلاد الكامل مع السعودية، ودعمها للإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها.

كما أكدت الوزارة رفض مصر لكل الأعمال التي تستهدف الدول العربية، مطالبةً بالوقف الفوري لهذه الاعتداءات، بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها.

وكانت وزارة الدفاع السعودية أعلنت في وقت سابق اليوم اعتراض وتدمير عدد من الطائرات المسيرة التي حاولت استهداف منشآت نفطية في منطقتي الرياض والشرقية.

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